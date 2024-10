Franco Colapinto continúa haciendo historia en la Fórmula 1. En esta nueva participación, el corredor argentino terminó en 10° posición y sumó puntos para su equipo Williams Racing.

Imagen: Franco Colapinto.

En el podio se consagró el equipo Ferrari, ubicando a sus dos corredores, Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr, en el primer y segundo puesto respectivamente. En tercer lugar se encontraba Lando Norris, pero tras ser penalizado por cinco segundos por haberlo superado al neerlandés por fuera de los límites de la pista, Max Verstappen recuperó el lugar con su Red Bull.

El campeonato no tendrá descanso con su segunda carrera al hilo en América y el próximo fin de semana el gran circo correrá en México. El Autódromo Hermanos Rodríguez es otro escenario desconocido para Franco Colapinto quien afrontará un venidero desafío.

Las palabras de Franco Colapinto al terminar el GP de Estados Unidos

“Valió la pena. El equipo no quería salir con gomas duras y yo digo ‘dale, amigo’, es un circuito más largo vamos a ver qué pasa.No querían pero los convencí. El año que viene si no tengo butaca, me hago ingeniero. Fue una cosa arriesgada pero salió bien”, expresó Colapinto en ESPN.







“Estoy contento hicimos un gran trabajo. Se sintió el cambio que hicimos, se merecían unos puntos, hice el intento pero el ritmo fue muy bueno. Más que positivo el día de hoy. La vuelta rápida casi al final me la sacó el francés (Esteban Ocon), así que nada, la verdad una pena. ¿Para qué entra a boxes? Que cuiden el planeta, gastan gomas”, agregó.