Florencia de la V contra Jorge Rial por su conducción en Intrusos: “Fue muy fuerte”

Florencia de la V reconoció que se sorprendió mucho con las palabras halagadora de Jorge Rial en una nota y sostuvo que él tuvo un rol muy importante dentro del mundo del espectáculo.

Hace unos días, el conductor de Argenzuela (Radio 10) dio una nota para Intrusos (América TV) y dijo: “Me alegra que esté Flor de la V al frente de Intrusos, me parece bárbaro y me gusta mucho“. Ahora, la artista habló en el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y afirmó que quedó sorprendida con este gesto de su colega.

“Después de todo, escucharlo fue muy fuerte“, dijo Flor. “Para mi él le trajo al mundo del espectáculo algo diferente así como Lucho Avilés modificó el mundo del espectáculo en su momento. Si bien Intrusos tuvo momentos, difíciles él como conductor cambió las reglas”, destacó. “No esperaba un mensaje de él, al menos no al aire, y haberlo recibido es realmente muy fuerte”, reiteró.

“El programa en si es muy fuerte porque más allá de quién lo conduce se convirtió en una marca. Intrusos cuenta las cosas de una manera particular, y es el clásico de los mediodías y un emblema del canal por eso“, agregó. Sobre su rol como conductora, valoró: “Me pasa mucho que me pongo en la mirada de la señora que está en la casa, y entiendo porqué elegiría Intrusos. Me doy cuenta yo misma que a veces pregunto como una vecina y siento que ese es mi valor agregado”.

Qué dijo Jorge Rial sobre el rol de Florencia de la V en Intrusos

A comienzos del corriente año, tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos, llegó Florencia de la V para ocupar su lugar. Si bien en su momento Jorge Rial no expresó su opinión, aprovechó la muerte de Gustavo Martínez el pasado 16 de febrero para criticar la forma en que Flor estaba llevando a cabo el tema en el programa.

“Los dejo solos y hacen un desastre“, se limitó a decir a través de su cuenta de Twitter. Hace unas semanas, Florencia dialogó con Marcelo Polino en Polino Auténtico (Radio Mitre) y habló sobre los rumores de enemistad con Jorge. “A mí no me llamó Rial, no, nunca nada. Pero si yo recuerdo bien, la última vez que estuve, fue en la época de Loly Antoniale“, dijo.

“Este es el programa insignia del canal y creo que atravesó muchos momentos de muchísima discriminación, prejuicios, muchísimo machirulismo…y por eso ahora me parece bueno esta nueva etapa de apertura que es interesante”, opinó. Y siguió: “Cuando me propusieron hacerme cargo de la conducción, era enero, y en principio era por dos meses. Yo lo consulté con mi marido y dije que sí. También creo que desde que empecé hasta ahora soy otra persona”.