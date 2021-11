Flor Vigna lanzó su primer single UY! : ¿Se la dedicó a Nico Occhiato?

Luego de más de un año de trabajo, Flor Vigna finalmente lanzó el primer single de lo que será el inicio de su carrera musical.

UY! es el tema elegido para lanzarse de lleno a esta nueva faceta, y contó con la participación de Luciano Castro, su pareja, para realizar el video Clip.

Con una letra picante, Flor contó porqué eligió esta canción y si va dedicada a alguien en especial: “Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí’”, señaló a la revista Caras.

Con tintes tangueros, UY! es un regaetton con mucho color y baile. Mirá el video acá