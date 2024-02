Flor Vigna culpó a Sabrina Rojas por su separación de Luciano Castro

La temporada de verano 2024 trajo una ola de separaciones entre las que se encontró la de Flor Vigna y Luciano Castro. La noticia la dio a conocer la cantante que vía redes sociales informó, con gran pesar, que la relación con el actor había llegado a su fin.

Tras el comunicado, Castro prefirió no hablar del tema, mientras que Vigna se mostró muy triste al respecto y viajó al sur para dedicarse a componer música refugiada entre sus afectos.

Fue desde allí que habló con Paula Varela, para Socios del Espectáculo (El Trece) y dio mas detalles de la separación. Vigna reconoció que sigue enamorada de Luciano, y que no está atravesando un buen momento, al tiempo que señaló a Sabrina Rojas como uno de los motivos que condujeron a la relación al fracaso.

“Lo que me dijo ella, contó Varela, es que “fue la primera vez en mi vida en la que me involucré con un hombre que tenía una ex y que con esa ex también tenía hijos. Pensé que podía con todo eso, que podía sacar ese tema adelante, pero al final no, no pude, fue imposible”, comenzó diciendo.

Y explicó: “Cada vez que me metí ya sea para mediar, para interceder o para intentar acercarlos o armonizar terminé mal y salí herida”, replicó Varela sobre la charla con Flor. Recordemos que días antes de anunciar la separación con Castro, Vigna y Rojas protagonizaron un ida y vuelta, en medio de un enojo por cuestiones que afectaban a la relación parental de Luciano con sus hijos.

Allí, fue Rojas quien le pidió mediáticamente a Vigna que se limitara a la hora de opinar de temas familiares, ya que ella no formaba parte de ese núcleo, ni tenía relación con los hijos de su pareja. “Ella no está al tanto de cómo es Luciano como papá”, deslizó en su momento.

En diálogo con la periodista, Vigna reconoció que estos crucen la afectaron y que la relación con Luciano sufrió los daños, ya que considera que el actor aún no sanó su relación con la madre de sus hijos: “ella me dijo que intentaron pero que no, que no funcionó, y que claramente se alejó porque piensa que Luciano todavía tiene que mejorar muchas cosas con Sabrina, y que piensa que hasta que esa relación no se calme ella no va a poder estar bien con Luciano”.

Allí intervino, Rodrigo Lussich que acotó a la información: “Qué cosas raras los ex, cómo condicionan las nuevas relaciones. O sea, la relación de ella con Luciano Castro se vio muy condicionada por la presencia de Sabrina Rojas para pelear o para querer pero siempre muy condicionada, rompiendo los huevos”