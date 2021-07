Flor de la V: “Los heterosexuales le han hecho mucho daño al mundo”

Flor de la V aseguró que los heterosexuales “le hicieron mucho daño al mundo”Instagram:@flordelave

Flor de la V sorprendió en A la tarde (América) por sus duros comentarios contra los heterosexuales. La panelista del programa se refirió a los dichos de Diego Ramos en torno a ser paciente con aquellos que no logran “cambiar el chip” en torno a la inclusión del colectivo LGBTIQ+ en la sociedad

Consultada por la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, en torno a la propuesta del actor que según citó había dicho “que le tengamos paciencia a la gente que no logra hacer un cambio, un nuevo chipeo mental”, Flor sentenció: “No sé si la palabra es paciencia. Ya hemos tenido muchísima paciencia. Los heterosexuales le han hecho mucho daño al mundo”.

Diego Ramos: “He sufrido varias veces por amor”

El descargo de Flor de la V contra los heterosexuales

En este sentido, habló desde su experiencia personal sobre las situaciones de rechazo que sufrió, comenzando por su familia. “Los heterosexuales han demostrado que son odiadores compulsivos, que expulsan y no unen. A nosotras nos han echado de familias heterosexuales”, señaló dolida.

La artista se embanderó en el último tiempo en el activismo por la ampliación de derechos para el colectivo LGBTIQ+, sobre todo, en el caso de las personas transgénero y travestis. En este sentido, se refirió a la Ley de cupo laboral trans que se aprobó en el Congreso y puso en vigencia en nuestro país hace pocas semanas, y consideró: “Tiene que extenderse al ámbito privado. En cuanto y en tanto no se naturalice esto que sucede con nuestras identidades van por seguir los prejuicios”.

Ley de cupo laboral trans que se aprobó en el Congreso

No quiero mirar para otro lado negando. Como si las personas trans no existiesen, como si no fuese real que 9 de cada 10 personas trans no acceden a un trabajo forma”, sostuvo y dijo que elige “hacerse cargo hoy”.

La norma, que tiene como fin “promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la Republica Argentina” alcanza a aquellas personas “travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de genero que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.

Flor con sus hijos, Paul e IsabellaGerardo Viercovich – LA NACION

Flor, que fue una de las pioneras locales en la subrogación de vientre en los Estados Unidos, mediante el cual se convirtió en madre de los mellizos llamados Paul e Isabella junto a Pablo Goycochea se refirió a los prejuicios que recayeron sobre su familia. “Yo empecé a salir con Pablo en el 99. Lo que fue la televisión en el comienzo de nuestra historia fue tremendo, como lo juzgaban y las cosas que decían”, indicó.

Finalmente, la artista, que también fue una de las primeras personas que logró cambiar legalmente su nombre de nacimiento y le fue otorgado un documento acorde a su identidad y expresión de género, reflexionó: “Estas cosas negativas y prejuiciosas lo que hacen es una construcción social y la televisión es nociva para esas cosas”.