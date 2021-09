Flor de la V deberá someterse a una importante operación en los próximos días

Flor de la V. Fuente: (Instagram)

Lo dijo después de que Karina Mazzocco revelara que una amiga suya está enferma.

Lejos de mostrarse radiante como siempre, Karina Mazzocco no pudo contener las lágrimas cuando habló del drama que vive una de sus mejores amigas. Después de dar comienzo al programa que conduce por la pantalla de América TV, contó que una de sus amiga no pudo hacerse estudios a tiempo debido a la cuarentena estricta y que este año le diagnosticaron una enfermedad terminal.

“Quiero contarles que un amiga, por la pandemia, no se pudo hacer sus estudios mamarios a tiempo, como tantas otras personas. Este año, le detectaron un cáncer de mama”, comenzó diciendo Karina Mazzocco muy angustiada.

Flor de la V le contó a sus compañeros de A la tarde que deberá operarse de urgencia en los próximos días. Después ahondó en los motivos y se refirió a que los estudios son demasiado importantes para detectar a tiempo cualquier inconveniente de salud.

En este sentido, Flor de la V dijo: “El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas”.

“Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas echas por favor contrólate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo”, explicó Flor de la V y ahondó un poco más en el problema que la llevará al quirófano en los próximos días.