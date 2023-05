Filtraron un video íntimo del rosarino Tomás Holder y las redes estallaron

Thomas Holder volvió a ser noticia después de que filtraran un video suyo teniendo sexo con una mujer. La grabación se viralizó en Twitter y los usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios y una lluvia de memes.

La grabación tiene un minuto y medio de duración, y muestra a Holder manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, pero en el medio del acto le pasa el smartphone a él para que continúe capturando el íntimo momento.

¿Qué pasó con Thomas Holder?

Tras la viralización del video íntimo de Tomás Holder, los usuarios de Twitter comenzaron a dejaron todo tipo de comentarios junto a memes. “Lo primero que vi cuando entré a Twitter fue el video de Holder. Honestamente son las 8.30 de la mañana no sé qué les hice para que me hagan esto, pero mensaje claro”, “Ay, no, por qué vi el video de Holder cogiendo”, “Quedé traumada”, “¿Para qué mierda tengo Twitter?”; “venía bien hasta que me apareció el video de Holder”, “Crucé el video de Holder, marquen esos tweets como contenido sensible”, fueron algunos de los mensaje que dejaron en la red social del pajarito.

¿Qué dijo Holder de su video íntimo?

Lejos de sorprenderse o mostrarse incómodo, el joven ni se preocupó por salvaguardar la identidad de la mujer que sale en el video a quien, además de cada parte de su cuerpo, se le ve la cara en primer plano.

Holder tomó con humor la situación. Primero hasta compartió la captura que mostraba que era tendencia en Tiwitter, aunque después la borró de sus historias de Instagram.

Minutos más tarde, el influencer rosarino compartió una lujuriosa frase que tenía que ver con lo que dijo la mujer durante el acto sexual con él. “Unas ganas de que me sientas como lo sienten a Holder”, fue la frase que el primer eliminado de Gran Hermano 2022 compartió, y que hace referencia al “Te la siento toda” de la señorita.

La chica que está en el video con Holder

Mucha gente se llegó a preguntar quién es la mujer que se encuentra en el video prohibido junto a Tomás Holder. El usuario de Instagram es @aguztana y se hace llamar ‘La Tanita‘.

“Taurina hasta los cuernos. All you need is Love. Campeona del mundo. Las cosas claras y el TECHNO oscuro“, dice su descripción.