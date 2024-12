Ficha Limpia como prioridad y encuentros con Milei: la hoja de ruta de los radicales cercanos al Gobierno

Los principales puntos a trabajar.

El bloque de Diputados de Rodrigo de Loredo ya dejó en claro que encarará el 2025 con un mayor acercamiento con La Libertad Avanza y algunos radicales no descartan concretar un interbloque en el ámbito de la Cámara de Diputados

El trato cordial que recibieron en Casa Rosada los dejó en la puerta de empezar a trabajar diferentes proyectos en conjunto. Uno de ellos es el de Ficha Limpia, tras los dos intentos de debate en el recinto que fracasaron por falta de quórum.

La iniciativa, impulsada por la diputada Silvia Lospennato del PRO, tiene despacho de comisión del plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Tras el receso de verano, los radicales tomarán contacto con representantes del Gobierno. Alejandro Fargosi, el abogado exconsejero del Consejo de la Magistratura, junto a Luis Petri, ministro de Defensa, y Gastón Marra, impulsor del debate de Ficha Limpia, mantendrán reuniones con los diputados radicales, principalmente con Karina Banfi y Roxana Reyes. Buscarán consensuar una iniciativa cuya base será el dictamen que naufragó en sus intentos de llegar al recinto. El presidente Javier Milei se comprometió a sancionar una ley sobre este tema.

El Presidente Javier Milei se reunió con legisladores de la UCR. (Foto: Casa Rosada.)

Sobre una posible convocatoria a sesiones extraordinarias, ninguno de los participantes de la reunión de este jueves pudo precisar una respuesta, porque prácticamente no se habló del tema. Si Javier Milei no las convoca en febrero, el Congreso seguirá paralizado hasta el 1 de marzo, cuando el propio jefe de Estado inaugure, en el recinto de la Cámara de Diputados, un nuevo período ordinario de sesiones. Mientras tanto, las primeras reuniones del bloque de Rodrigo de Loredo se realizarán después de la segunda quincena del próximo mes de enero, “por ahora entramos en modo fin de año”, señalaron.

La intimidad de la reunión con Milei

La reunión se definió pasadas las 15 del miércoles 25 de diciembre, el día de Navidad. El cordobés de Loredo recibió la llamada de presidencia y se amplió la invitación a la totalidad del bloque. Inicialmente, se convocó solamente a los cinco diputados que ya dieron ese primer paso de acercamiento a los libertarios, Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol, Federico Tournier y Pablo Cervi. De allí se sumó el resto de los legisladores y otros se excusaron por dificultades para combinar vuelos desde sus provincias hacia la Capital Federal.

El Gobierno se reunió con diputados radicales para afianzar la alianza. (Foto: prensa Casa Rosada)

En el encuentro estuvieron presentes, además del mandatario, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular de Diputados, Martín Menem, artífice de estos acercamientos. Por el lado de los radicales, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, los denominados radicales “pelucas”, Picat, Campero y Arjol, expulsados del partido y a la espera de la determinación de la Convención Partidaria; y Tournier, de Encuentro Liberal de Corrientes. Estos cuatro, junto a Cervi, fueron los que blindaron el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria y, con la excepción de Cervi, bloquearon el aumento de los fondos para las universidades.

También participaron Julio Cobos, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Lisandro Nieri, Francisco Monti, Atilio Benedetti y Pamela Verasay. Un amplio abanico de los diferentes sectores que aún permanecen en el seno de la bancada que comanda de Loredo, que cuenta con 20 integrantes.

Javier Milei les pidió que lo tuteen, que no lo traten con la solemnidad de su cargo, ya que él hasta hace un año fue diputado nacional como ellos. Con ese clima distendido se llevó adelante la reunión, pero aquellos radicales que ya mostraron mayor sintonía con el Gobierno, como el tucumano Campero, se animaron a proponer acuerdos políticos y electorales para la conformación de listas para las elecciones de medio término del próximo año. Otros, en ese momento, se reacomodaron en sus sillas del Salón de los Científicos en el primer piso de Casa Rosada.

“En 2024 construimos mayorías parlamentarias para lograr reformas que fueron importantes para los argentinos y contribuyeron a sanear la economía. También tuvimos desacuerdos y nos quedan muchos proyectos pendientes. El diálogo siempre va a ser una herramienta para ponderar. Por eso, desde el bloque de Diputados UCR aceptamos la invitación del presidente Javier Milei para conversar sobre los ejes fundamentales del futuro del país”, posteó en las redes la diputada Pamela Verasay.

El bloque de Diputados de Rodrigo de Loredo ya dejó en claro que encarará el 2025 con un mayor acercamiento con La Libertad Avanza. (Foto: NA/Damián Dopacio)

Mientras que Soledad Carrizo señaló: “No hay solución posible, para ningún problema, sin diálogo, ni acuerdos. Lo dijimos desde el inicio de esta nueva gestión, y lo ratificamos hoy. Respondimos la invitación del presidente Javier Milei a revisar en conjunto las deudas que nos deja este 2024 y los desafíos que plantea el 2025. El trabajo del bloque UCR ha sido reconocido por propios y ajenos. Somos dialoguistas y creemos en el consenso”.

El radicalismo reconoció los gestos del presidente de la Nación con los diputados y estos destacaron los logros económicos del Gobierno. Milei propuso un trabajo coordinado entre las partes, mantener encuentros periódicos con él, pero a la vez realizar con más frecuencia reuniones con los ministros del Poder Ejecutivo. De esa manera, busca avanzar con los diferentes proyectos que tengan estado parlamentario y que proponga el Ejecutivo o el bloque del centenario partido.

Los radicales críticos

La tranquilidad con la que los radicales se retiraron de Casa de Gobierno se vio interrumpida cuando conocieron las primeras opiniones de los sectores críticos de la UCR, que en Diputados conformaron el bloque Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano.

El diputado Juliano posteó, dirigiéndose a sus correligionarios: “Déjense de joder, tienen más fotos en Casa Rosada que los granaderos. No confundan a la sociedad, la de hoy no fue una foto institucional, es la foto de quienes quieren permanecer en la política a cualquier costo. ¿Se va a Casa Rosada para que den marcha atrás con el veto a los jubilados o para pedir un lugar en las listas de La Libertad Avanza? ¿Se le dijo al Presidente que no ataque más a periodistas críticos o se fue a pedir un cargo más en el Gobierno? ¿Fueron a pedirle explicaciones sobre la manera en que se van a designar los Jueces de la Corte Suprema? Arrastrados como gusanos en busca de una salida a sus candidaturas”.

Mientras que el diputado Fernando Carbajal sostuvo: “Ejemplo de las ‘reformas postergadas’ que lograron: bajar el sueldo de los jubilados, desfinanciar las universidades públicas, transferir fondos a la SIDE para pagar trolls y sobresueldos a los funcionarios, y recortar los remedios al PAMI. Bien, sigan por ahí. ¿Les quedó algo?”