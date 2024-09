Fernanda Vives sobre la muerte de la Tota Santillán: “No lo santifiquemos”

Fernanda Vives se manifestó tras la noticia del fallecimiento de Ricardo Daniel Carias, más conocido como “La Tota” Santillán. La expareja del conductor lo denunció en su momento por violencia de género y se refirió la “santificación” de la figura del personaje.

“Obviamente, estoy al tanto de todo lo que pasó. No quiero hacerme la bolu…, ni no decir nada, ni seguir en Instagram como si nada. Primero, me quiero solidarizar con sus hijos, a él no lo voy a nombrar porque, para mí, ya es un tema absolutamente terminado”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Pero sí me quiero solidarizar con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres, así que les doy mi más sentido pésame”, señaló.

“Y, por otro lado, voy a ser breve. Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo, dignificarlo. No me parece bien. Y la verdad que me hace mal leer todo eso, así que estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones, con mi familia, feliz, como estoy”, resaltó.

“Tanta gente en el medio, sorete, que hablen como si estuvieran despidiendo a un ser de luz”, dijo la señora de @sebacobelli. “No me alegra la muerte de nadie”,concluyó@fervivesok.

Recordemos que en 2023 la “Tota”, Santillán fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por violencia de género y amenazas hacia su expareja, madre de dos de sus hijas.