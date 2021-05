Fernanda Vives, casada con Sebastián Cobelli se vacunó contra el Covid y explotó la polémica: “No tengo amigos en el poder”

Vives, la mujer del futbolista, fue vacunada contra el Covid-19 el pasado 26 de mayo. La ex vedette compartió el momento en la red, pero una lluvia de internautas la cuestionaron y le preguntaron por su edad y si era persona de riesgo como para ser inoculada. Facundo Pastor hizo lo propio en Fantino a la Tarde y la ex de la Tota Santillán salió responderle a él a todos.

“Vacunada. No soy VIP (lamentablemente soy asmática) considerada de riesgo”, escribió Vives junto a la foto que confirma su vacunación y el anuncio de que explicaría la situación a través de sus historias de Instagram.

“Me llegó el jueves pasado pero como me había dado la de la gripe tuve que esperar 15 días“, comenzó diciendo Fernanda en un video que grabó en el lugar donde fue inoculada. “Estoy muy contenta”, agregó junto a las imágenes que la muestra recibiendo la vacuna Sputnik-V

Tiempo después, Vives, al ver la repercusión de su publicación y ante la cantidad de preguntas que le llegaron, decidió someterse a un cuestionario con sus seguidores. “No me acuerdo cuando me anoté pero sé que fue en el mes de marzo porque llegué de la costa y una amiga me recomendó el portal para hacerlo”, indicó.

Después explicó que es asmática y que por eso es considerada como persona de riesgo. “Cuando te inscribís ponés, en mi caso problemas respiratorios, y se considera que es de riesgo”, apuntó. “Sé que no tengo que dar explicaciones porque no soy VIP. Me anoté como cualquiera se puede anotar”, reiteró. “No me pidieron nada pero yo sí llevé todo, mi historia clínica donde figura que soy asmática”, reveló la exvedette, de 41 años de edad.

“Se tienen que anotar. La vacuna es nuestra”, señaló, para luego decir que “me alegraría que todas las personas que son y no son de riesgo fueran vacunadas, pero sabemos que en este país va todo muy lento“.

Fernanda Vives contra Facundo Pastor y Ceferino Reato

Horas después de haber puesto un claro en su situación, la esposa del exfutbolista Sebastián Cobelli, con quien está hace más de 10 años y tienen dos hijos juntos, Rocco y Brisa, retomó sus redes para responder a los comentarios que realizaron en Fantino a la Tarde (América) después de que tocaran su tema.

“Fernanda subió un posteo de su vacuna pero la gente le dice pero cómo, no te da la edad para vacunarte, y ella dijo ‘soy asmática'”, reza parte del video que compartió Vives en sus historias donde Marcela Tauro lee al aire su publciación.

En ese momento se escucha a Facundo Pastor asegurar que ser asmático no es una enfermedad o patología considerada de riesgo. “Si ella tiene una morbilidad que puede justificar que es asmática…”, interrumpió Alejandro Fantino a su compañero. Para avalar su afirmación, Pastor le consulta al Dr. Carlos Regazzoni, invitado al programa, quien contradice al periodista y le dice que ser asmático sí está considerado de riesgo.

Visiblemente enojada, Fernanda le reclamó a Pastor: “Hubiera estado bueno que, tal vez, se lo hubieras preguntado (al Dr.) antes de largar toda esa información que diste que estaba mal lo que yo hacía. Está bueno informarse antes”.

Un nuevo descargo surgió después de que Vives escuchó a Ceferino Reato, panelista habitual de Fantino a la Tarde, decir que “hay que tener responsabilidad ciudadana”.