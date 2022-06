Fernanda Vives habló a fondo de su separación de Sebastián Cobelli: “A mi hija le dicen que su papá tiene otra novia”

Fernanda Vives habló de su separación de Sebastián Cobelli.

Fernanda Vives se separó de Sebastián Cobelli en medio de un escándalo

De hecho, habló en la TV sobre la infidelidad de su ex y él, muy enojado, le hizo frente vía Instagram.

En medio de la crisis con el padre de sus hijos, la exvedette habló a corazón abierto sobre su comentada ruptura amorosa.

Y en primer lugar, se refirió al hecho que “derrumbó” su confianza en Sebastián.

“Un día me llamó un productor para contarme que habría un chat de Sebastián con otra chica y yo casi me muero; nosotros nunca tuvimos claves en nuestro teléfonos pero cuando leí todo eso se me derrumbó la confianza“, dijo en el ciclo radial Detrás de Escena.

LA ANGUSTIA DE FERNANDA VIVES POR SUS HIJOS TRAS LA SEPARACIÓN DE SEBASTIÁN COBELLI

En la misma línea, Fernanda aclaró cuál es hoy por hoy su vínculo con el padre de sus hijos.

“No estamos juntos pero tampoco separados al ciento por ciento. Tenemos muchas charlas a solas que empiezan mal y terminan bien, y al revés”, aclaró, con firmeza.

Y se despidió haciendo hincapié en que lo que más le duele es que sus hijos resulten afectados por su separación.

“Brisa la está pasando mal porque en el colegio nunca falta el comentario de algún compañerito que va y le dice: ‘Tu papá tiene otra novia’, no sé de dónde sacan eso los chicos, seguro lo escuchan en sus casas y lo reproducen en la escuela sin medir el daño y el dolor que provocan…”, contó antes de revelar que tuvo que llevar a su hija al médico porque tenía fiebre y la pregunta que le hizo la profesional que la movilizó.

“La doctora me preguntó si en nuestra casa estábamos atravesando por alguna situación difícil porque la nena manifestaba mucho estrés; casi me morí porque se ve estaba absorbiendo todo lo que nos pasaba a nosotros”, cerró, muy angustiada.