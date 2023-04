“Feminismo selectivo”: la fuerte pelea entre Amalia Granata y Andrea Rincón por la denuncia a Jey Mammon

Amalia Granta y Andrea Rincón protagonizaron un duro enfrenamiento en redes sociales. (Foto: Captura eltrece – Instagram / andrearincon_top).

Andrea Rincón defendió a Jey Mammony cuestionó la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Tras generar polémica con sus dichos, Amalia Granata fue una de las personas que opinó tajante en Twitter sobre las declaraciones de la actriz y se refirió a “feminismo selectivo”.

En una entrevista que dio para Socios del espectáculo (eltrece) Rincón dijo que su amigo “se equivocó” y esa fue una de las frases que más resonaron en la diputada provincial. “¿Entonces Juan Darthés se equivocó?”, cuestionó ella refiriéndose al actor que está acusado de violar a Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años.

“Militabas poco menos que la silla eléctrica para él”, sumó Amalia a las polémicas palabras de su tuit. Sin ánimos de quedarse callada, Andrea salió a responderle y expresó: “¿Eh? ¿Militabas? Búsqueme un solo video donde yo esté. Jamás concurrí a una sola reunión del colectivo de actrices. De hecho no la conozco a Thelma. Llámese al silencio señora, sino sabe de qué habla”.

El feroz cruce entre Amalia Granata y Andrea Rincón luego de que la actriz defendiera a Jey Mammon. (Foto: Captura Twitter).

Qué había declarado Andrea Rincón sobre la denuncia por abuso sexual a Jey Mammon

A pesar de la cancelación que sufre Jey Mammonluego de la denuncia pública que efectuó el joven Lucas Benvenuto en su contra, la actriz Andrea Rincón se refirió públicamente al hecho. En diálogo con Socios del Espectáculo aseguró que no sólo cree en la versión del exconductor sobre los hechos, sino que además estará de su lado “hasta el último momento”.

Sin guardarse nada, Andrea se refirió al caso: “Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una personal imparcial en el tema, yo soy parcial, soy amiga de Jey y la verdad es que es difícil”. A juicio de la vedette el conductor pudo haber tenido un error al vincularse con Lucas Benvenuto, debido a que antes se pensaba “de otra manera”. (Foto: Instagram / jeymammon – andrearincon_top).

En la misma línea, la artista corroboró su apoyo a Mammon, incluso si se comprueba que la acusación que pesa sobre él resulta cierta. “Después también me parece que si se equivocó hay algo que es el contexto, porque yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera y hoy por suerte todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra”.

Sorprendido, el periodista repasó los dichos de la mediática: “¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”. En ese momento, Andrea contestó de manera tajante: “Exacto, sí. Como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo”. “A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusador es muy fuerte”.