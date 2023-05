Fein presentó a su compañero de fórmula: el periodista santafesino Eugenio Fernández

En el marco de un acto realizado en la ciudad de Santa Fe, la diputada nacional del Partido Socialista (PS) Mónica Fein presentó a Eugenio Fernández como compañero de la fórmula que encabezará para competir por la gobernación de la provincia. Fue luego de su lanzamiento en Rosario, donde también se anunció que Clara García encabezará la lista de diputadas y diputados provinciales.

Fein, dos veces intendenta de Rosario y actual presidenta del PS a nivel nacional, destacó que “con el legado de los 12 años de gestión en la provincia y mirando al futuro con esperanza, no podíamos dejar de presentar una propuesta seria y consistente de gobierno para Santa Fe, de la mano de dirigentes y equipos técnicos con la experiencia para ponerla nuevamente en el sendero que nunca debió abandonar; con seriedad, compromiso y transparencia como fueron las administraciones de Binner, Bonfatti y Lifschitz”.

“Para hacerlo también necesitábamos de una voz fuerte de esta capital, con otra trayectoria, con un claro compromiso con la información y con la educación”, dijo en referencia a Fernández, quien actualmente es director del tradicional Instituto Superior N°12 “Gastón Gori”.

Fernández, por su parte, dijo estar “emocionado” por la decisión. “Como conductor de un noticiero me toca poner la cara pero no trabajo solo, hay un equipo detrás. En el instituto 12 pasó lo mismo; me propuse conducir un equipo y esa experiencia me llevó a aceptar hoy esta propuesta. Mi función como vice será la de secundar a Mónica, acercar las necesidades de la gente y recuperar su credibilidad con un proyecto de trabajo definido”, señaló.

Fernández se recibió de locutor nacional en el Instituto N°12 que hoy conduce. Su primer trabajo fue en la FM Sol. Más tarde ingresó a Canal 13 como locutor de cabina, luego salió a la calle como movilero y, finalmente, llegó a la conducción del noticiero.