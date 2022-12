Federico D’Elía cruzó a la Asociación Argentina de Actores por un comunicado en apoyo a Cristina Kirchner

Federico D’Elía cruzó a la Asociación Argentina de Actores por publicar un comunicado en apoyo a Cristina Kirchenr, luego de darse a conocer que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos​.

Mostró su total enojo con la conducción de la Asociación Argentina de Actores (AAA) por adoptar posturas políticas partidarias sigue sumando críticas de parte de sus afiliados porque considera que en la entidad hay artistas de distintas ideologías.

En esta ocasión fue el actor Federico D’Elía quien cruzó a la AAA por publicar un comunicado en apoyo a Cristina Kirchner, luego de darse a conocer que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos.

“No te dejan comentar, en Instagram creo que tampoco (comenté y ahora no lo puedo ver). Muy democráticos los muchachos y las muchachas que toman estas decisiones. No estoy de acuerdo que saquen un comunicado desde el sindicato, deberían hacerlo de manera personal“, expresó el actor mediante su cuenta de Twitter.

Qué dijo la Asociación Argentina de Actores sobre Cristina Kirchner

Tanto en Instagram como en Twitter, la Asociación Argentina de Actores compartió un extenso escrito brindándole su apoyo a la vicepresidenta. Lo que cuestionó Federico D’Elía es que lo hicieran en nombre de todos los que forman parte de la entidad, cuando quizá muchos no comparten dicha ideología.

“Ante la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el consejo integral de la Asociación Argentina de Actores manifiesta: el respeto y la defensa del funcionamiento de las instituciones y de los poderes de la democracia no debe subordinarse de ninguna manera a lo político partidario o a intereses del poder económico”, comenzaron.

“Destacando este precepto que nos guía, manifestamos nuestra profunda consternación al ver que uno de los poderes fundamentales del Estado aparece bastardeado e imposibilitado de merecer credibilidad al actuar, parcialmente, en contra de nuestra actual Vicepresidenta, y dos veces Presidenta de la Nación, revelando así su verdadero fin: la proscripción electoral de la misma“, continuaron.

Y agregaron: “La determinación de condenar sin pruebas se percibe como una maniobra amañada que perjudica no sólo a la persona aludida, sino que hiere al estado democrático. La rotura del fiel de la balanza que permite un juicio justo, donde las pruebas concretas sean la garantía, nos produce desazón, pero a la vez, nos propone el desafío de expresar nuestra voluntad de lucha para defender el estado democrático”.



“Repudiamos este hecho, en defensa propia. Ningún derecho civil, penal o laboral estará garantizado si se acepta esta burda vulneración, esta parodia judicial, esta tergiversación de la realidad. Pensar que a la larga o a la corta no seremos víctimas de este proceso de degradación de la Justicia, es desconocer flagrantes acontecimientos recientemente acaecidos, donde paralelamente al veredicto de condena, asistimos a la exhibición obscena de la connivencia entre este poder judicial tan cuestionado, y los poderes económicos y mediáticos”, manifestaron desde la asociación.



Y concluyeron el comunicado: “Cumplimos con nuestro rol institucional y ciudadano de expresarnos ante un hecho que pone en riesgo nuestra democracia. Consejo Integral Asociación Argentina de Actores y Actrices”.

Esto le valió el enojo de muchos actores que como Federico lo repudiaron.

Qué pasó con Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

Luego de tres años y medio de debate judicial, así lo determinaron los funcionarios Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo también como imputado al empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a la pena de 6 años de prisión.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Si bien la Vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena, consignó N/A.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner, la declaró culpable