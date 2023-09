Falleció la rosarina Silvina Luna

Pasado el mediodía, las redes sociales y algunos posteos de famosos estarían dando cuenta del fallecimiento de Silvina Luna, trás 79 días de internación a los 43 años.

La modelo y actriz llevó una década luchando contra una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimiento estético que le realizó el doctor Aníbal Lotocki en 2010.

Junto a otras víctimas -Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi- se convirtió en querellante en el juicio que se le llevó adelante a Lotocki, en el que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 lo condenó por lesiones graves en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión.

En los últimos meses, Luna había tenido que someterse a un proceso de diálisis tres veces por semana. Fue en una de esas sesiones, en junio, que se descompensó y debió ser internada de urgencia en terapia intensiva con respirador. A los largo de los casi 80 días que permaneció internada, tuvo mejoras y recaídas a partir de diversas bacterias que contrajo y complicaron su cuadro.

La chica del reality

Nacida el 21 de junio de 1980 en la ciudad de Rosario, Silvina Noelia Luna inició su carrera como modelo publicitaria y conductora. La fama le llegó en 2001 tras participar de la segunda edición de Gran Hermano, un reality que, sin dudas, le abrió las puertas del medio y que rápidamente la convirtió en una de las chicas del momento.

Hace unos días Conti también había utilizado sus redes sociales para enviarle un mensaje a su amiga.Con una imagen de ellos dos juntos, abrazados y sonrientes, Gustavo eligió un tema que identifica el momento que están atravesando, “Piscis”, de Attaque 77. “Y estoy aprendiendo a asimilar lo que me enseñaste sin pensar, ante la peor tormenta tu mejor sonrisa siempre, hasta el fin, hasta el fin”, se pudo escuchar sobre la tierna foto de los amigos. Allí se lo ve a él con una camiseta de la Selección Argentina y Silvina con un gorro de colores en su cabeza, enmarcaron la imagen que eligió el actor para demostrarle todo su afecto a su compañera y amiga.

En ese sentido varios famosos comenzaron a expresarse en las redes sociales, y uno de los primeros fue Gustavo Conti que fue íntimo amigo de Silvina. En su cuenta de Instagram el exparticipante de Gran Hermano le dedicó unas palabras. “Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos …siempre juntos siempre en mi corazón porque elegimos ser familia”, sostuvo emocionado junto con una imagen donde se lo ve con su mujer Ximena Capristo, Luna y su hijo Félix.

En las últimas horas su abogado, Fernando Burlando, había asegurado que la modelo “realmente luchando por su vida, por su recuperación”. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar”, dijo el letrado en Poco Correctos, por El Trece.

Silvina Luna y el calvario de su enfermedad desde la intervención de Aníbal Lotocki

En 2011, en su mejor momento profesional, Silvina Luna decidió someterse a una intervención estética. Habían pasado diez años de su irrupción fulgurante en la fama en la segunda edición de Gran Hermano, donde por su simpatía, espontaneidad y belleza se convirtió en la favorita del público. Si bien no fue la ganadora, fue un pasaporte al mundo del espectáculo y el punto de partida de una carrera siempre en ascenso como modelo, actriz y conductora. Encabezó teatro de revistas, la requerían de todos los programas de televisión, protagonizaba campañas publicitarias.

Recién en 2014, tres años después de la operación, y luego de haber sido internada por un cólico renal, Silvina empezó a hablar públicamente del tema. En una charla con Susana Giménez contó que un año antes de pasar por el quirófano, su salud no presentaba complicaciones. “En 2010 me hice estudios en la clínica Favaloro y tenía mi salud impecable, tenía el calcio perfecto y tenía mis riñones sin piedritas, sin nada. No había ningún problema ni enfermedad hereditaria como se anda diciendo por ahí”, aseguró.

Su amigo Ángel de Brito posteó en la red una foto con un corazón. También Analía Franchín escribió un duro mensaje contra Aníbal Lotocki.

Ya su hermano Ezequiel, había informado de la ravedad, y fué Fernando Burlando quien ha confirmado oficialmente la información del deceso de la ex Gran Hermano.

Quién era Silvina Luna

Silvina Noelia Luna nació el 21 de junio de 1980 en Rosario, Argentina. Fue modelo, pero su popularidad explotó cuando ingresó en la segunda edición de Gran Hermano 2001 (Telefe).

Al salir del reality, se afianzó como actriz y participó de distintas obras de teatro de revista y comedia como El champán las pone mimosas, Más que amigos, Abracadabra y Explosivos, entre otras.

Su labor televisiva incluye haber estado en serios y novelas como Los Roldán, Casados con hijos y Gladiadores de Pompeya, a lo que siguieron papeles más importantes en El capo y Ciega a citas.

Por otro lado, también participó del Bailando por un sueño (2006, 2009 y 2017) y fue panelista de distintos programas como Zapping y Fox Para Todos, el programa de fútbol que se transmitía por Fox Sports, entre otros.

En el mundo del cine, filmó su primer protagónico en ‘El vagoneta en el mundo del cine’ en el 2012 y después ‘Loca ella, loco yo’ en el 2018, siendo Nicolás Tannchen el director del film en este último.

La última vez que apareció en televisión fue siendo participante en El Hotel de Los Famosos (El Trece), siendo la sexta eliminada del reality.