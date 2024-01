Facundo Arana mostró su profundo dolor tras el cierre de Pol-Ka: “Sueño con que no sea definitivo”

Arana se refirió al reciente anuncio sobre el cierre de la productora Pol-ka luego de generar ficciones nacionales por más de treinta años. El actor fue partícipe de varias de ellas como Padre coraje, 099 Central y Noche y Día, incluso tiene un rol secundario en la que sería su última creación de Buenos Chicos (El Trece).

La empresa fue creada en 1994 por Adrián Suar quien todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, varios actores que han sabido desempeñarse en las telenovelas han dejado ver su dolor por lo que significaría el fin de esta gran productora.





Por su parte, Arana habló con Intrusos (América) y manifestó su mayor deseo: “Yo sueño con que nada sea definitivo. Pol-ka es parte de los últimos 30 años de la ficción. Le dio trabajo a tantos actores que casi no conozco compañero que no haya trabajado ahí. Fuimos todos muy felices”.

“Quisiera saber en qué se va a convertir porque vive en Adrián Suar, en todos los actores y técnicos. Hace varios años que, cuando me preguntaban, decía que Pol-ka era el último de los mohicanos. Que seguía produciendo a pesar de que era más conveniente comprar ficciones de afuera”, aseguró.

Por último, Facundo Arana hizo hincapié en plas nuevas plataformas de streaming y en la lucha del padre de Toto Kirzner por que la ficción nacional no desapareciera: “A mí él me adelantó hace un montón de años esto que está pasando hoy con las plataformas. Me muero de la intriga de escucharlo hablar a él“.

Qué dijo Adrián Suar tras poner al aire su última ficción con Pol-Ka

Adrián Suar habló sobre Buenos Chicos, la nueva ficción de El Trece que se estrenó el lunes 11 de septiembre, y dio detalles.

El dueño de PolKa y el elenco de Buenos Chicos (El Trece) dialogaron con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para Socios del Espectáculo (El Trece) desde el set de grabación y adelantaron detalles a horas del estreno.

“Estoy nervioso, ansioso, muchas expectativas”, expresó Adrián Suar. Y celebró poder tener dos ficciones al aire en simultáneo (ATAV 2 y Buenos Chicos): “Es un esfuerzo tener dos ficciones al aire. Todos los que trabajan en televisión hacen un esfuerzo“.

Sobre la historia de la ficción contó: “Es una idea que tenía hace tiempo, primero era un miniserie y después lo convertimos en tira. Es un programa de los más ‘arriesgados’ que hice. Unos chicos de clase media que se conocen, que se meten en un lío, y a partir de ahí les cambia la vida y hacen cosas que no están bien. Por eso el eslogan de ‘qué serías capaz de hacer para proteger a tu hijo'”.

“No me metí a dirigir, pero me meto a veces en las grabaciones”, aseguró. Respecto a cómo es trabajar con su hijo, Toto, comentó: “Le hablo como al resto, quizá con un poco más de confianza. Él está preparado para escuchar, está trabajando. Está actuando como todos en esta camada, estoy feliz”.

“Soy fanático de la televisión abierta. El Trece es la ficción, el entretenimiento. Agradezco que el canal siga apostando a la ficción, lo hace de verdad porque cree. Yo trato de hacer una buena ficción y la gente va a venir. Intuyo que esta es atractiva y entretenida y la gente va a venir. Es pochoclera, tiene buenos actores, un elenco hermoso“, concluyó el gerente de programación de El Trece.