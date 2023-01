“Exponer el show”: JxC arma su estrategia y se prepara para confrontar al oficialismo por el juicio a la Corte

Los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio en Diputados presentaron un pedido de juicio político contra el Presidente, Alberto Fernández (Foto: JxC).

En las últimas 48 horas, tras un mes sin actividad en el Congreso, diputados nacionales del oficialismo y la oposición comenzaron a aterrizar en la Ciudad de Buenos Aires. Con el periodo de sesiones extraordinarias abierto, la primera semana girará exclusivamente en torno a la ofensiva contra la Corte Suprema. Por impulso oficialista, la comisión de Juicio Político se reunirá el jueves, pero antes, el miércoles, Juntos por el Cambio realizará una cumbre en la Cámara Baja para definir su estrategia. Se vienen semanas de tensión en el parlamento.

El encuentro opositor fue pautado para el mediodía. Participarán los 14 diputados que JxC tiene en la comisión y los jefes de las bancadas que integran la coalición. Aunque recién comenzarían a definir la estrategia este miércoles, de entrada hay internamente consenso generalizado sobre un punto: si el oficialismo consigue -como se prevé- quorum, los legisladores opositores irán al choque.

La comisión de Juicio Político, que preside la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, fue convocada para el jueves a las 11 de la mañana. De los 31 miembros del cuerpo, 16 son del oficialismo, de modo que alcanzará el quorum para abrir el encuentro, a menos que surja un imprevisto. Sería, en principio, una formalidad para empezar a delinear una agenda de trabajo: las exposiciones de los autores de los proyectos contra los miembros de la Corte recién se concretarían la semana que viene.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, presidida por la diputada Carolina Gaillard, iniciará este jueves el debate de la iniciativa contra la Corte Suprema (Foto: Captura de Twitter/@CaroGaillard).

“Nuestra estrategia es dejar en evidencia que el juicio es inviable, que no tienen los números para avanzar después en el recinto. Exponer que esto no es más que un show para desprestigiar a todos los miembros de la Corte. No le vamos a regalar el escenario para que lo hagan”, dijo a TN Álvaro González, uno de los diputados del PRO que integran la comisión de Juicio Político.

“Vamos a ir a exponer que, sin posibilidad de avanzar luego, la estrategia del Gobierno es dañar a toda la Corte, no a un juez, que es lo mismo que decir al Poder Judicial. Pero también hay que estar preparados para el factor sorpresa del oficialismo, lo que puedan llegar a hacer en la comisión, porque ellos se manejan en la lógica de la trampa”, coincidió Carla Carrizo, diputada de Evolución Radical.

Iniciado el proceso, Juntos por el Cambio podría pedir una serie de medidas, como el apartamiento de miembros de la comisión que ya se manifestaron sobre la Corte por prejuzgamiento; o la citación de más testigos; o declarar inadmisibles pruebas que sean “ilegales”, como las escuchas; o que se incluyan los proyectos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios nacionales. Pero sería virtualmente inútil, y lo saben los propios legisladores: el Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para bloquear todos esos planteos.

“Vamos a desarmar públicamente primero toda la evidencia planteada por el Gobierno, que es inválida. Y cuando sienten a los testigos, interrogarlos profundamente, para dejarlos en evidencia”, afirmaron en la Coalición Cívica.

La Corte Suprema de Justicia expresó “su más enérgico repudio” al ataque contra Cristina Kirchner y pidió el esclarecimiento del hecho, (Foto: Centro de Información Judicial)

La Coalición Cívica mantiene la desconfianza sobre Ricardo Lorenzetti

Existen, por otra parte, algunas diferencias de postura dentro de JxC. En el temario, el oficialismo incluyó en el tratamiento a 12 proyectos que solicitan el juicio político contra uno o todos los miembros de la Corte. Entre ellos, en lo que pareció un intento de dividir a la oposición, un proyecto que la Coalición Cívica presentó contra Ricardo Lorenzetti en el 2017, bajo el gobierno de Cambiemos.

En aquella oportunidad, el partido liderado por Elisa Carrió -que en las últimas horas siguió el tema de cerca, en contacto con sus dirigentes- acusó al expresidente del máximo tribunal por mal desempeño y la probable comisión de delitos, entre otras cosas, por el supuesto manejo discrecional de los fondos de la obra social del Poder Judicial.

La CC no tiene pensado por el momento retirar el pedido de juicio político contra el magistrado -una posición que genera ruido en el PRO y la UCR-, pero tampoco se plegará a la ofensiva oficialista.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó en el 2017 un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti (Foto: NA).

“No son las mismas causales, nosotros jamás denunciamos a Lorenzetti políticamente por el contenido de sus sentencias, sino por cómo llevó adelante la administración de la Corte. Nunca vamos a ser funcionales al kirchnerismo, pero tampoco es cuestión de rescatar a Lorenzetti”, indicaron fuentes partidarias.

En otras palabras, no se descarta que, pese a denunciar y bloquear la ofensiva oficialista contra la Corte, la CC lance dardos contra el otrora presidente del máximo tribunal.

De hecho, en el partido consideran que sigue existiendo aquel supuesto “pacto” entre Lorenzetti y el kirchnerismo, entienden que el proyecto oficialista es particularmente benigno con el magistrado en comparación a los otros integrantes del máximo tribunal y que algunos de los testigos que citará el oficialismo son funcionarios judiciales de su órbita.