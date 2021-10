Eugenia Tobal se habría negado a trabajar con Fede Bal :¿Qué dijo Carmen Barbieri?

Carmen Barbieri se encuentra al frente de “Mañanísima” un magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30Hs. En el día del cumpleaños de su hijo, Federico Bal, lo entrevistaron para saludarlo y hablar de diversos proyectos.

Sin embargo una vez que la entrevista concluyó, fue el periodista Pampito quién trajo una información que sorprendió a Carmen.

Si bien días atrás Bal había anunciado en sus redes que finalmente no será parte del proyecto, Hogar Dulce Hogar para el cual lo habían convocado en el rol de conductor, la información que pudo agregar el periodista con respecto a la baja de Fede, no habría sido del agrado de Carmen.

Pampito aseguró que fue Eugenia Tobal, la co-conductora asignada para el proyecto de LaFlia quién habría sugerido que no quería trabajar con Fede.

“Es delicada la versión. Viste que Fede iba a estar Hogar dulce hogar, él puso en Twitter que no iba a ser de la partida, que no iba a estar. Él iba a tener una compañera que era Eugenia Tobal”, empezó contando el cronista.

“La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal”, lanzó, sorprendiendo a Carmen que atinó a decir un “No sabía”.

“Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera”, aseguró el panelista. “¿Y vos dónde sacás toda esta información?”, indagó la animadora. “No te puedo contar pero es información de primera mano”, aseveró Pampito.

“Qué raro eso, ¿no? Entonces ahora queda Eugenia nada más, ¿no?”, ironizó Carmen. Y el periodista resaltó:” Le habían ofrecido hacerlo con otro, pero ella en un momento dijo como que no le gustaba el perfil de Fede”

No obstante la conductora apeló al humor que la caracteriza y cerró el tema diciendo:” Si no le gusta el perfil que lo mire desde el otro perfil… ¡Es una broma! Eugenia es divina. A mí me parece raro”, concluyó.