Estos son los verdaderos Grinch

Más de 200 puestos de trabajos dependen de los jueces de cámara federal; Elida Vidal, Aníbal Pineda y José Guillermo Toledo

Trabajadores de la empresa Bronway este viernes se concentraron en Alvear entre Salta y Jujuy en la puerta de la dependencia de AFIP, para reclamar por la entrega de estampillas, que habilitan la producción y venta de cigarrillos. Luego del mediodía marcharon hasta Entre Ríos al 400, donde funciona Cámara Federal de Rosario, para intentar destrabar el conflicto entre la tabacalera rosarina Bronway y los jueces; Elida Vidal, Aníbal Pineda y José Guillermo Toledo que hace más de seis meses impiden que la fábrica produzca, serían los responsables de dejar en estas fiestas a más de 200 familias sin trabajo.

En diálogo con un delegado gremial, manifestaron que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no está entregando los Instrumentos Fiscales (estampillas) para la producción de cigarrillos. Por eso hay en riesgo más de 200 puestos de trabajo de manera directa y tantos otros de manera indirecta, unos días antes de la celebración de las fiestas de fin de año. Los empleos ya están afectados, dado que la tabacalera local, que produce las marcas Pier y Dolchester, entre otras marcas, suspendió esta semana 110 trabajadores por no poder producir al no tener acceso a las estampillas que otorga el ente regulador

La ley de impuestos internos a los cigarrillos determina un monto fijo de abono fiscal que no guarda relación al valor del producto en la calle. Por ello, el elevado precio de las tabacaleras internacionales, en tanto las de origen local, que cuestan entre 120 y 160 pesos el paquete, tienen un monto impositivo menor a pagar. Las empresas sostienen que el impuesto no se conforma con extraer una parte de las ganancias, sino que, además, su pago la condena a la descapitalización y quiebra. Ante esta situación, las nacionales iniciaron un reclamo judicial por la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430, que fue ganando resoluciones favorables en distintos tribunales federales.

Más allá que se pretende instalar la mentira que no quieren pagar impuestos internos, Bronway, pagó en el mes de noviembre 800 millones de pesos en puestos internos. Está entre las tres empresas más importantes de la provincia de Santa Fe en materia de aportes

Mientras el tema de fondo se dirime en las distintas instancias judiciales, las empresas nacionales empezaron a lograr medidas cautelares de la Justicia Federal que las exima del pago de los montos mínimos establecidos por la ley para los distintos tipos de productos. Así pasó en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y en la provincia de Salta. Pero en Rosario, los jueces de cámara; Elida Vidal, Aníbal Pineda y José Guillermo Toledo hace seis meses que toman una resolución para con Bronway. En la misma situación se encuentra en la capital santafesina “For Men” otra tabacalera nacional, que totalizan junto a la local, más de 500 empleos directos y otros 5000 indirectos, cabe resaltar que desde este viernes también tuvieron que cesantear a 200 empleados

Para este lunes los trabajadores, autoconvocados, prometieron iniciar un acampe en la puerta de la Cámara Federal de Rosario en Entre Ríos al 400.

Fuente: www.rosarioalerta.com.ar