Esteban Trebucq reveló cómo empezó la relación con su novia, Sol Simunovic: “La admiro mucho”

Esteban Trebucq y Sol Simunovic | Captura

Esteban Trebucq reveló cómo empezó la relación con su novia, Sol Simunovic, y dio detalles inéditos.

Pese a que el periodista es reacio a hablar sobre su vida privada, le dio una entrevista a La Nación y contó algunas intimidades del vínculo con la joven.

Esteban Trebucq y Sol Simunovic están en pareja hace 10 meses pero no conviven. Ella es periodista en LN+ y se conocieron trabajando allí: “Es una gran periodista, la admiro mucho. Creo que, en la pareja, es importante admirar a la otra parte y ella tiene una mirada muy profunda sobre la política“.

Respecto a cómo comenzó el vínculo, el conductor confesó: “Mensajito va, mensajito viene. La invité a salir y lo que iba a ser un café terminó siendo un gin tonic. Ahí empezamos“.

A su vez, Trebucq descartó en lo inmediato la posibilidad de ser padre nuevamente, pero no lo descartó a futuro: “Nunca se sabe, pero hoy te diría que no, pero la vida es cambiante”.

Por último se refirió a las madres de sus hijas, Delfina y Lupe: “Son muy buenas madres, por eso, cuando gané un Martín Fierro, se los dediqué. Dije que, como ellas pasaron tanto tiempo con mis hijas, eso me permitió ejercer la profesión”.

Quién es Sol Simunovic, la novia de Esteban Trebucq

Esteban Trebucq contó a principios de septiembre de 2024 que estaba en pareja con un periodista y, pese a que no reveló el nombre en ese momento, luego se supo quién era.

Al aire de Ángel Responde (Bondi), el programa de streaming de Ángel de Brito, Julieta Argenta contó que se comunicó con Trebucq y expresó: “Me dijo que no tenía problema de decirlo, pero que estaba respetando los tiempos de ella. Yo creo que están re enganchados“.

“Se llama Sol. Es una chica que tiene entre 24 y 26 años… Es jovencita. Me dicen que es muy, pero muy linda. Tiene el Instagram privado. Le encanta el surf y es muy deportista como le gustan al pelado. También me dicen que es súper perfil bajo“, agregó Ángel de Brito.

Y Argenta aportó información sobre el presenta laboral de Sol Simunovic, quien estudió Licenciatura en comunicación periodística en la UCA: “Es periodista y productora en LN+ y CNN. Ojalá pueda prosperar”.

Previamente, Trebucq estuvo invitado a Ángel Responde (Bondi) y cuando Ángel de Brito le preguntó con quién estaba saliendo, respondió: “No se puede decir. No lo voy a decir porque no corresponde“.

“¿Es una que yo vi alguna vez? ¿La llevaste a algún programa?”, insistió Ángel. “No… la del Bailando no, nada que ver”, se limitó a decir el periodista”.

“¿Es joven?”, quiso saber Ángel. “Es joven, sí”, respondió Esteban. “¿Edad? ¿22? ¿25?”, siguió el conductor de LAM (América TV). “Por ahí… ¿Sabés que es primicia esto? Nunca lo conté”, respondió el presentador de LN+, dando a entender que sale con una mujer 20 años menor.

“Salimos desde hace unos meses… Es periodista“, confesó finalmente Esteban Trebucq, sin revelar por aquel entonces el nombre de la mujer que lo conquistó.