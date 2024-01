“Este paro tendría que haber sido hace dos años”: la autocrítica de Facundo Moyano en la movilización de la CGT

El secretario del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, realizó una autocrítica hacia la gestión del gobierno de Alberto Fernández, en medio del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), el proyecto de Ley Ómnibus denominado Ley de Bases y de Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y las medidas económicas promovidas por el presidente Javier Milei.

“El paro tendría que haber sido hace dos años”: la autocrítica de Facundo Moyano

“Es un momento para hacer una profunda autocrítica del desastre que fueron estos años de gobierno del peronismo. Obviamente si es autocrítica, me incluyo”, sostuvo en declaraciones a TN/El Trece, el referente gremial.

Moyano precisó que esta manifestación “nos tiene que hacer reflexionar sobre cuántos trabajadores hay sin derechos, y cuántos vienen sufriendo la pérdida de valor adquisitivo hace rato”. “Este paro tendría que haber sido hace dos años. Si hubiera pasado, los trabajadores no estarían en esta situación” , reconoció.

Según el líder sindical, la situación actual de emergencia de las y los trabajadores “es el resultado del desastre que generó el gobierno anterior, del cual me hago cargo, obviamente no de todo”, indicó, al tiempo que recordó que renunció en agosto de 2021, y que anteriormente presentó un proyecto para paliar la crisis laboral en el 2014, que “hace diez años está cajoneado”.

“Todos los dirigentes perdemos prestigio, credibilidad y nos tenemos que hacer cargo. Hay muchos que dicen: ‘tenemos que dar la discusión para adentro’. ¿Para adentro de dónde? ¿de la CGT? ¿del Partido Justicialista? ¿dentro de dónde se define el proyecto de país que tiene el peronismo?”— cuestionó — “¿qué propuesta laboral tiene el peronismo para el 50% de trabajadores que están por fuera del sistema de registro laboral formal? ¿cuáles fueron las propuestas en este tiempo? ¿y cuáles tuvieron los dirigentes de la CGT? ¿qué propuestas tuvimos en cuanto a la democracia sindical?”.

“Si nosotros pretendemos diseñar un proyecto de país tenemos que tener autocrítica, sino no hay punto de partida. Hay un 60% de pobreza en jóvenes menores de 15 años, tenemos que hablar de los derechos que no tienen los trabajadores, no de los que arrebataría la derecha”, concluyó.

La respuesta de Pablo Moyano

Al ser consultado por el mismo canal, el cotitular de la CGT y hermano mayor de Facundo, contestó con ironía: “De la farándula no opino” .

“Desde luego esta manifestación tiene que hacer pensar a los diputados y diputadas, que aquellos que son del bloque peronista nos tienen que apoyar, y a quienes estén dudando, que rechacen el DNU y la Ley Ómnibus, que perjudican al pueblo argentino y es la venta de las empresas del Estado”, declaró respecto a la movilización.