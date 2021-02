Estanislao Fernández “se puso las lolas” y estalló la red

DYHZY

Estanislao Fernández, popularmente conocido como Dyhzy, hizo estallar la red al hacer un topless con unos grandes pechos que formaron parte de su atuendo de drag queen.

El hijo de Alberto Fernández volvió a elegir Instagram para mostrarse sensual, y en esta oportunidad lo hizo acompañado por Lady Nada, una amiga que es drag queen al igual que él y con quien ha grabado muchos videos para su canal de YouTube.

Dyhzy obtuvo más de cincuenta mil “me gusta” y centenares de elogios y piropos, yendo desde palabras dulces y emojis de fuego al humor, con frases como “están sencillas para ir al mercado” o “son las Daft Punk de Argentina”.

Horas antes, el DJ había compartido otras fotos calientes en las que posó nuevamente entangado en la cama. “The true zorra” (“La verdadera zorra”), escribió por entonces el hijo del presidente de la Nación Argentina.





Estanislao Fernández volvió a hablar de la polémica con el Ferrari

Hace algunas semanas, Dyzhy fue víctima de una fake news que lo señalaba asegurando que conducía un auto de alta gama de la marca italiana Ferrari salió a desmentirlo indignado, aunque también con humor, ya que expresó estar acostumbrado a que lo acusen de cosas falsas.

En las últimas horas, el artista volvió a hacer referencia al tema con una broma. Al mostrar que se le suelen quemar las tostadas y que las raspa para no cocinar de nuevo, el joven de 26 años de edad lanzó: “Con la plata que me ahorro raspando las tostadas me voy a comprar otra Ferrari”.

El hijo de Alberto Fernández volvió a enfrentar una noticia falsa y se tomó con humor la situación. “Esto lo hizo un grupo político”, asegura. Mirá el video.

Estanislao desmintió una fake news sobre él manejando un auto marca Ferrari y ha vuelto a jugar con los límites de las redes sociales al animarse a una foto en la que posó completamente desnudo y casi muestra sus genitales, motivo por el que podría ser censurado por Instagram.

El hijo de Alberto Fernández eligió esa plataforma en la que es seguido por más de cuatrocientos mul usuarios para explotar nuevamente su faceta más sensual, esta vez, sin maquillaje y al natural, y solamente con un filtro de esa red encima.

La selfie de la drag queen en su espejo fue compartida a través de sus stories, en donde también compartió bastante material de su trabajo como DJ.

Las fotos falsas de Estanislao Fernández en un Ferrari

Dyhzy nuevamente enfrentó una fake news sobre su persona, ya que en las últimas horas circuló una cadena de WhatsApp que asegura que él era el protagonista de unas fotos en donde se veía a un joven manejar un auto de alta gama.

“No me compré una Ferrari. Si su fuente de información es Facebook, ya tienen un problema. El pibe ese al que le sacaron la foto no tiene tatuajes en las manos, y tiene el pelo negro. Yo tengo el pelo violeta. ¿Chequear las cosas nunca, no?”, comenzó su descargo el influencer.

“Facebook está lleno de Gladys, y digo así porque la pelot… que lo estaba pasando se llama así. Nada, lo aclaro porque es mejor estar prevenido, siempre”, continuó el hijo del presidente de la Nación Argentina.

“A mi me chupa un huevo, pero ya no saben con qué mentir. Me agarran a mi y dicen ‘se compró una Ferrari’. Si tuviese la plata para comprar una, no estaría acá, me hubiese tomado unas vacaciones gigantes. Recorrería todo el país o Europa, no sé cuánto cuesta una, pero supongo que podés hacer un lindo viaje”, expresó Fernández.

“Lo que sí me da bronca es que el pibe de esa Ferrari le publicaron una foto sin su consentimiento y la foto de su patente. El acoso existe en millones de formas. Puede ser callejero, sexual, y esto también lo es. No a mi, sino a ese pobre pibe que estaba adentro de una Ferrari”, sostuvo el youtuber.

Tras decir que la parece “violentísimo” lo que ocurrió, Dyhzy pidió encarecidamente que se abandone este tipo de prácticas. “Las fake news funcionan de esta forma y yo ya me acostumbré”, señaló el joven de 26 años de edad.

“Estoy seguro de que esto lo hizo un grupo político. Así se opera en la política. Yo no hago política pero ya es al pedo que lo aclare”, concluyó Tani, que terminó compartiendo memes para reírse de la situación.