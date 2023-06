Espert, sobre Milei: “La antipolítica es mentira porque es un político profesional”

(FOTO: Noticias Argentinas.)

Con un camino cada vez más diferenciado de su anterior aliado, el referente de Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó a Javier Milei por su discurso “antipolítica” y aseguró que “es mentira porque es un político profesional“.

Tras unirse a Juntos por el Cambio (JxC), el economista liberal se distanció aún más de Milei con fuertes críticas al centro de su discurso. “Eso es mentira, porque Milei es un político profesional. Sino no hubiera hecho política con Menem en la Rioja o con Bussi en Tucumán. ¿Cómo podés mentir así de manera tan grosera? Si llegó a hacer política con políticos. No es que vivís en un plato volador haciendo política. No, estás haciendo política con políticos“, remarcó.

Asimismo, diferenció luego su posición dentro de JxC. “Yo no estoy con Larreta. Estoy en Juntos por el Cambio y a mí las peleas entre Larreta y Bullrich me tienen absolutamente sin cuidado. Nosotros lo que hemos hecho es plantar la bandera liberal dentro de Juntos por el Cambio dándole mucho oxígeno, mucho músculo”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “en Argentina hay una suerte de matriz liberal porque está todo el mundo peleándose para ver quién tiene una cuota de liberalismo en sus discursos”, y comentó que el liberalismo hace “historia” con el “desembarco en el principal espacio opositor con una silla más como lo cuatro partidos fundadores de Juntos por el Cambio”.

“Es un hecho extraordinario. Ahora el liberalismo tiene musculo político para poder hacer las reformas que tanta se reclaman para que a la Argentina le vaya bien”, completó Espert más tarde.