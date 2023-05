Espert asegura que cerró su incorporación a JxC, pero cerca de Bullrich dicen que “no hay ninguna decisión”

El ingreso de José Luis Espert a Juntos por el Cambio no termina de concretarse. Es que aunque en sus declaraciones públicas el líder de Avanza Libertad dé por cerrada su incorporación a la coalición opositora, cerca de Patricia Bullrich aclaran que todavía “no hay ninguna decisión”.

“El 13 de mayo anuncié que era precandidato a presidente por Avanza Libertad en un espacio que va a competir en las PASO de este nuevo frente opositor que hemos constituido con Cambiemos”, afirmó esta mañana el legislador. “Hace rato que ya cerré con JxC y que anuncié que voy a ser candidato en una PASO donde voy a competir con Larreta y Bullrich. Sigo reuniéndome, por supuesto, con toda la dirigencia de JxC”, ratificó. Y reiteró: “Todo cerrado”.

Fue ante la repregunta que le formularon en radio La Red por las declaraciones que realizó ayer Hernán Lombardi, asesor de la precandidata presidencial del PRO. En esa misma emisora, el diputado nacional tendió un manto de duda sobre la incorporación del economista.

“Por ahora, no -aclaró- “Él ha expresado su vocación, pero al momento, me parece que no hay ninguna decisión”.

Lombardi, al igual que otros laderos de la ex ministra de Seguridad, planteó que el diputado debería jugar en la Provincia de Buenos Aires, donde, en las Legislativas de 2021, obtuvo el 7,5% de los votos.

El recelo por parte de cierto sector del PRO surgió a partir de la lectura de que el ingreso del economista era una jugada del Horacio Rodríguez Larreta, contendiente de Bullrich en la interna presidencial, para restarle votos a la ex ministra de Seguridad.

“Es una pelea entre ellos”, se desentendió Espert. Y explicó que decidió dar el salto a la presidencial porque “los problemas que tiene la Provincia son los mismos que tiene el país, por lo tanto, para solucionar los problemas de Buenos Aires, se requiere un candidato presidencial que defienda las ideas que nosotros defendemos”.

“Hay que terminar de cerrar (su ingreso)”, insistió el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

El líder de Avanza Libertad, por su parte, seguirá reuniéndose con dirigentes de JxC. “Tengo intención de desarrollar una muy buena relación con todos”, expresó.

Sostuvo que el liberalismo “puede ser un elemento de unión importante” dentro del nuevo espacio opositor que impulsa con la coalición que gobernó Argentina entre 2015 y 2019 y que puede aportarle las ideas que le faltaron en las últimas dos elecciones presidenciales.