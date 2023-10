Escándalo: Got Talent Argentina se ve envuelto en una polémica; eliminaron abruptamente a un participante y podrían ser denunciados

MARCOS DÍAZ BUSTO Y LIZY TAGLIANI | CAPTURA: TELEFE

Got Talent Argentina es un gran éxito en la pantalla de Telefe, al punto de liderar el rating en el prime time nocturno de cada día. Sin embargo, quedó envuelto en una polémica tras una fuerte acusación de un participante llamado Marcos Díaz Busto que fue eliminado abruptamente.

Este lunes, en el comienzo de la semana, el reality avanzó a una siguiente etapa en la que 280 participantes recibieron el “sí” por parte del jurado, pero en realidad quedaron 144 personas seleccionados para afrontar los Cuartos de Final.

GOT TALENT ARGENTINA. (CAPTURA: REDES)

En las últimas horas, según reveló un participante del ciclo que también había pasado a la próxima ronda, la producción decidió “eliminarlo” y nunca emitieron al aire su actuación.

El joven tiene 16 años, vive en Quilmes y es bailarín y actor. Este se presentó al casting, quedó seleccionado para las audiciones, grabó su participación en el mes de mayo y tres de los cuatro jurados lo eligieron para la instancia en la que se encuentran actualmente. No obstante, su actuación nunca fue emitida al aire.

Qué pasó con Got Talent Argentina

En diálogo con PrimiciasYa, la mamá de Marcos, María Rosa Busto, contó: “Marcos participó y grabó el 15 de mayo haciendo un tributo a Michael Jackson. Esperamos hasta el último día para que pasen al aire su actuación, que fue el domingo, y no lo pasaron. Estuvimos haciendo 8 horas de cola para el casting, luego lo llamaron para grabar y nos dijeron que esas eran las audiciones, y ahora hicieron el pase a los cuartos de final”.

Además, apuntó contra uno de los jurados: “No pasaron nada de lo que él grabó, y mi indignación también es porque Emir Abdul tuvo palabras muy feas hacia él, fue el único que no lo eligió. Igual yo pensé que lo iban a editar a eso, pero que lo pasarían al aire. También a otros participantes le pasó lo mismo y estamos en contacto para hacer una queja entre todos“.

EMIR ABDUL EN GOT TALENT ARGENTINA. (CAPTURA: TELEFE)

“En el contrato que firmamos decía que quizás la producción decidía, por más que tengan los cuatro sí del jurado, a quién elegían para que pasen a la otra etapa. De todas maneras, nos aseguraron que todo lo grabado se iba a pasar al aire. Perdimos dos días para ir a grabar a Martínez y no pasaron nada. Estoy muy dolida con cómo se manejaron y las cosas que hicieron. Eso no se hace”, detalló.

Sobre si tuvo algún contacto con la producción del programa, afirmó: “Todavía no hablé con nadie ahora de la producción porque estoy muy enojada que no quise. Tengo varios números de productores, pero no sabes con quién hablás. La última vez que hablé fue cuando me llamaron ellos y me dijeron que Marcos no iba a grabar pese a que había pasado a la próxima etapa”.

LOS JURADOS DE GOT TALENT ARGENTINA. (CAPTURA: TELEFE)

Finalmente, remarcó que no fue la única persona que sufrió esta eliminación: “Hay alrededor de 10 chicos más que le pasó lo mismo, muy injusto. Un chico de Salta invirtió más de 100 mil pesos para participar y también le pasó lo mismo. No puede ser que jueguen con la ilusión de la gente y con chicos menores”.

Y ahora se suma otra denuncia. Fabián Acosta, conocido en su provincia como “El Apache, la guitarra de oro”, grabó en mayo, pasó a cuartos de final y nunca se vio su performace al aire.

“Yo grabé mi participación en mayo, tuve devoluciones muy buenas e incluso pasé de instancias, a cuartos de finales. Yo soy de Córdoba (Villa Dolores) y viajé especialmente a Buenos Aires. Me volví a mi ciudad, estuve esperando la salida al aire de mi particiáción y nunca salió al aire”, comenzó diciendo a este portal.

“Lo más loco que en el proceso de este tiempo, yo me comuniqué con dos productores para saber qué día salía y me dijeron que ellos no sabían y que edición se encargaba de esa parte, pero que en el algún momento saldría lo mío. Ellos nos aseguraron que sí o sí salía todo al aire por más que no pasaramos a cuartos de final. Yo de acuerdo a eso, como varios de los participantes, todos promocionamos en nuestras redes que íbamos a estar en el programa sin mencionar el resultado“, detalló.

“Encima yo pasé a cuartos de final y ayer hablé con uno de los productores que no tenía idea que había pasado, es más pensaba que ya había salido lo mío. Luego me argumentó que habría sido un error de edición y por eso no salió, como que se olvidaron de pasar mí participación y de otros que tampoco salieron. Deben ser como 10 casos. Mi participación fue muy buena y al jurado le había gustado, y la gente de mi provincia esperaba que saliera y nunca salió. Es muy triste”, cerró con dolor Fabián Acosta.