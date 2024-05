Escándalo en la Selección Argentina de Fútbol Femenino

Tres jugadoras decidieron renunciar a la Selección argentina de fútbol femenino a días de una nueva fecha FIFA. Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros realizaron posteos en sus respectivas cuentas de Instagram con críticas a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

(Foto: Instagram/@ cruzjulieta81)

Benítez, Cruz y Oliveros, quienes militan en el plantel de primera división de Boca Juniors, figuraban en la lista de convocadas para los cruces ante Costa Rica, pero decidieron dar un paso al costado.

“Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA. Fue una decisión personal, por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país”, expresó Benítez.

Luego, detalló que en los entrenamientos del martes y el miércoles de la semana pasada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza las jugadoras no recibieron desayuno y merienda. “¿La respuesta de siempre? ‘NO HAY PLATA’”, escribió, y detalló que solo les ofrecieron un sánguche de jamón y queso y una banana de comer.

Por otro lado, contó que desde AFA les informaron que no iban a recibir los viáticos que habitualmente se les pagan a las jugadores, por disputarse la fecha FIFA en Buenos Aires.

“De mi parte, decido no seguir dando la cara, poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto”, recalcó Benítez, pieza clave del equipo en el último Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Por su parte, Cruz lanzó fuertes acusaciones para las autoridades: “Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas”.

“Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección”.

En tanto, Oliveros publicó una serie de fotos en blanco y negro y dejó un mensaje en el que da a entender que deja el seleccionado nacional. “Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para el año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”, detalló la arquera del Xeneize.

La Selección argentina jugará dos amistosos ante Costa Rica. El primero será el viernes 31 de mayo a las 20.10 en el Estadio Ciudad de Caseros, mientras que el segundo está programado para el lunes 3 de junio a las 20.10 en el Estadio Ciudad de Vicente López.