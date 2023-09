ES HOY: La Selección Argentina inicia su camino en las Eliminatorias ante Ecuador. Horario y TV

La Selección Argentina inicia su camino en las Eliminatorias ante Ecuador. (Foto: Reuters)

La Selección Argentina comenzará a construir su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este jueves, cuando enfrente a Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias. Será el primer partido por los puntos para el equipo capitaneado por Lionel Messi, luego de la consagración en Qatar 2022.

En el Monumental, el encuentro comenzará a las 21.00 y será televisado por TyC Sports y la TV Pública.

El elenco nacional viene de disputar cuatro partidos amistosos luego de levantar por tercera vez en la historia la Copa del Mundo, y cosechó un pleno de triunfos ante Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) e Indonesia (2-0).

Por su parte, el conjunto ecuatoriano tiene nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Alfaro después del Mundial. Así, los dirigidos por Félix Sánchez Bas pondrán en marcha su participación en el torneo con tres puntos menos debido a la sanción que le impuso la FIFA por el problema legal de Byron Castillo, quien había puesto en peligro la participación de Ecuador en la Copa del Mundo.

Si bien Lionel Scaloni no confirmó el equipo, dijo que ya tenía definido a los once titulares y avisó que “no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos”. “Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana pero van a ser casi siempre los mismos”, aseguró en una Conferencia de Prensa previa al debut.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Ecuador

Alexander Domínguez; Robert Arboleda, Félix Torres y William Pacho; Luis Hurtado Carlos Gruezo, José Cifuentes y Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán; Enner Valencia y Gonzalo Plata. DT: Félix Sánchez.

Los datos de Argentina vs. Ecuador

Estadio: Estadio Monumental

Hora: 21

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Árbitro VAR: Jhon Perdomo (COL)

TV: TyC Sports y TV Pública