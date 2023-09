Ernestina Pais sufrió un accidente doméstico e intervino la policía

Este fin de semana, Ernestina Pais sufrió un accidente doméstico que quedó enmarcado tras la evaluación de la policía que asistió al domicilio como “violencia de género”. Según la información oficial, el conflicto se desencadenó cuando el joven de 19 años estaba en la casa de su padre y este le cortó el acceso a la red wifi. Como consecuencia de esta acción el joven se trasladó a la casa de su madre en La Lucila.

Allí, madre e hijo protagonizaron un confuso episodio que concluyó cuando Alejandro Guyot -expareja de Pais y padre de Benicio- acudió al domicilio y llamó a la ambulancia. Al arribar al lugar el servicio de emergencia médica (SAME) y evaluar la situación, encontrando a Ernestina Pais con lesiones leves, incluyendo moretones en los brazos y algunas mordeduras en la piel, dieron aviso a la policía.

En el día de hoy, desde “Bien de Mañana”, Fabián Doman reveló que Ernestina sufrió fractura de su brazo y se permitió hablar desde el lugar de amigo de la comunicadora y expresó: “Ernestina está atravesando una situación compleja, ella narró a su familia que se patinó contra el filo de los escalones de una escalera y se cayó. Y se rompió un brazo”, comenzó trasmitiendo.

Y agregó: “A mí me cuesta creer que se resbalo y se cayó. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga, y es una gran profesional. Pero le hablo a mi amiga, tiene un tema por resolver, esa es la verdad . Ella como madre, y también el padre. Podría decir que no existe la autoridad hoy materno/paterna. No es un tema de drogas”, aseveró.

“Falta una legislación mas a favor del familiar que quiere colaborar con el familiar que tiene una situación, como la que evidentemente se vivió ayer. El chico no tiene problemas con las drogas, de eso estamos seguros”, afirmó Doman ante las preguntas de los panelistas que sugirieron algún problema relacionado con la salud mental.

Asimismo, Ernestina Pais se presentó esta mañana a declarar y negó haber sido atacada por su hijo.

Luego, en Socios del espectáculo, dieron más detalles del episodio ocurrido el fin de semana y lograron obtener la palabra de Ernestina Pais, que desmintió una vez más haber sido atacada por Benicio.

Según contó Rodrigo Lussich, la periodista le comentó: “Me cuenta que él llegó alterado por una cuestión relacionada a Internet. Discutieron, ella bajó rápido las escaleras de su casa, se tropezó y se quebró el brazo”, explicó Lussich.

Y sumó sobre el incidente que cuando acudió la policía al domicilio “actuó de oficio la comisaria de la zona”. Y que al “no aclarar que se había lastimado por la caída, directamente lo titularon como violencia de género”, explicó con respecto a la información del parte.

“Cuando la ambulancia llega y ve el escenario, dan parte a la comisaria de la mujer y le piden una declaración. Ella todo el tiempo se defendía diciendo ‘no me golpeó’”, explicó Paula Varela por su parte. “Tuvo la mala suerte de que con el filo de la escalera se abrió toda la piel del brazo, llegando al hueso”, agregó la panelista. Además, comentaron que Ernestina durante la mañana de este lunes fue a declarar para “aclarar que no fue atacada por su hijo”, remarcaron.