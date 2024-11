A semanas de confirmar su separación, Enzo Fernández habría vuelto a apostar al amor y estaría en pareja con Nicki Nicole. La noticia fue una primicia de Yanina Latorre, quien dio a conocer detalles del romance.

Enzo Fernández y Nicki Nicole estarían juntos (Foto: Reuters-Instagram/nickinicole)

“Valentina Cervantes lo llamó y no se lo negó. Le dijo que estuvo con ella”, aseguró la “angelita” al aire de LAM (América) sobre la charla que el futbolista habría tenido con su expareja. Luego, indicó: “Se habrían conocido a fines de octubre en la anterior fecha FIFA”.

Según contó la esposa de Diego Latorre, el mes pasado se los vio juntos en el boliche Moby Dick. “Yo creo que se habrían conocido a fines de octubre. Algo pasó, le gustó, le movió el piso y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a Valentina que la había conocido. Le dijo que quería estar solo, que quería probar. Por ahí se dio cuenta de que le movió el piso”, amplió.

Enzo Fernández estaría en pareja con Nicki Nicole: así habría empezado el romance (Foto: Reuters)

“Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina habló con él, él no se lo negó. El rumor surgió cuando una tiktoker subió un video diciendo que estaban juntos”, siguió relatando Latorre.

La panelista Julieta Argenta aportó más datos: “En el tiktok ella cuenta que en un boliche los habían visto a Enzo Fernández y a una chica bajita charlando muy cerquita y que después se descubrió que esa chica era Nicki Nicole”.

De acuerdo con la información que brindaron las panelistas, Fernández vino solo a la Argentina en la fecha FIFA del mes pasado y fue en ese momento que conoció a la artista internacional.

Tras la separación, Valu Cervantes contó qué hará con Enzo Fernández a mediados de noviembre y hubo sorpresa

Semanas atrás, Valentina Cervantes habló por primera vez en la TV de su separación de Enzo Fernández y conmovió a todos. Primero, aseguró que todo se dio en buenos términos, pero que tardó 10 días en organizarse para abandonar Inglaterra. También reconoció que por el momento está viviendo en condiciones precarias junto a su abuela, pero luego lanzó un dato que sorprendió a sus seguidores.

Tras exponer que no cierra para siempre la puerta a una reconciliación, ya que “no sabe qué puede pasar de acá a 10 años”, expuso en ese momento que hablaría personalmente con el jugador.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández, una historia de amor y compañerismo que terminó abruptamente. (Foto: instagram/valucervantes)

“Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos”, sostuvo en LAM (América). Sus fans ya le bajaron la persiana a Fernández, a quien acusaron de infiel, desagradecido y hasta degenerado por sus intenciones de vivir a pleno la soltería, etapa que siente que se salteó.

¿Por qué se separaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

Valentina Cervantes, ahora expareja de Enzo Fernández, confirmó su separación del futbolista luego de que en LAM (América TV) revelaran la noticia a finales de octubre y explicó cómo atravesaron el triste momento.

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram.

“Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, escribió.

Según la periodista Julieta Argenta en LAM (América TV), brindó detalles de la ruptura entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes: “Hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la Selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación”.

“Recordemos que Enzo tuvo una vida, que esto no justifica nada, una vida muy acelerada… Tienen 23 y dos hijos, y desde los 19 años. Fue papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo… No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”, continuó.

Luego, contó cómo la historia de amor entre ellos: “Se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella comprende lo que le está pidiendo, pero me dice que no había ninguna crisis. Desmiente que ella le haya encontrado algo… Ahora, si de acá a cinco o seis meses él está con otra chica… Pero no fue el motivo. De hecho, me dijo que en estos 10 días estuvieron conviviendo en Inglaterra”.

Después de asegurar que no se trataba de terceros en discordia, la periodista contó que la influencer decidió mudarse a la provincia de Buenos Aires para estar junto al resto de su familia.

A pesar de que Enzo Fernández quiso que Valentina Cervantes se quedara cerca de él para quedar en contacto con los hijos, la panelista de LAM (América TV) lanzó: “Ella a contrarreloj, organizando todo, en ningún momento dudó y se viene a la Argentina, se va a instalar en la casa de la abuela, y quiere estar con los suyos. Me dice que él es un papá excelente”.