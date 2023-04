Enzo Fernández es el futbolista no europeo que más se valorizó en la temporada: cuánto cuesta su ficha y el otro argentino en el top 10

Enzo Fernández es el jugador Sub 23 que tuvo el mayor incremento en el porcentaje de su cotización (REUTERS/Peter Nicholls)

El Mundial Qatar 2022 disputado en el medio de la temporada europea elevó la ficha de quienes más se destacaron y hubo algunos que incrementaron su cotización en más del 400 por ciento como el caso de Enzo Fernández, que fue una de las figuras de la selección argentina campeona del mundo. Además, el ex volante de River Plate es segundo entre los jugadores americanos Sub 23 con mayor valor. Mientras que otro consagrado en la Copa Mundo y también ex millonario, Julián Álvarez, completa esta el top diez de una lista de futbolistas en ese rango de edad.

Según un análisis hecho por el sitio especializado en cotizaciones de jugadores, Transfermarket, Enzo Fernández es el futbolista no europeo que más se valorizó en esta temporada. El mediocampista de 22 años tuvo un crecimiento exponencial desde que llegó al Benfica a mediados del año pasado y explotó luego de comprado por el Chelsea en 131 millones de dólares (121 millones de euros).

Fernández, el argentino más caro de la historia, tuvo un crecimiento del 466,7 por ciento desde que comenzó la temporada 2022/2023, su primera en el Viejo Mundo. En total, el volante de 22 años tuvo un incremento de 76 millones de dólares (70 millones de euros) y actualmente está valorado en 92 millones de dólares (85 millones millones de euros).

Con un porcentaje que duplica el incremento del argentino, pero con menos valor nominal, se ubica el ecuatoriano Moisés Caicedo (21 años) que está valorado en 59 millones de dólares (55 millones de euros) y su crecimiento ha sido del 816,7 por ciento, considerando un aumento de 53 millones de dólares (49 millones de euros) en su primera temporada completa en el Brighton de Inglaterra, que lo compró por 5,4 millones de dólares (5 millones de euros) al Independiente del Valle. Julián Álvarez completa el top diez entre los americanos más valorizados (REUTERS/Carl Recine)

Detrás se ubica un trío de brasileños. Antony (23 años) y una valorización de 38 millones de dólares (35 millones de euros) durante la temporada. Manchester United lo compró por 103 millones de dólares (95 millones de euros) al Ajax, pero pese a haber bajado un poco su cotización en la presente Premier League, se mantiene entre los más valorizados.

Le siguen Gabriel Martinelli, del que tuvo una suba de USD 32 millones o 30 millones de euros, Vinicius Junior y Rodrygo, ambos del Real Madrid con más de USD 21 millones o 20 millones de euros. Con el mismo valor les sigue Endrick, el delantero de apenas 16 años, que ya fue adquirido por Real Madrid para tenerlo a partir de mediados de 2024 y lo más llamativo es que a comienzos de la temporada aún no tenía valor.

Mohammed Kudus es quien irrumpió la hegemonía sudamericana entre los Sub 23 no europeos más valorizados. El volante ofensivo nacido en Ghana y con apenas 22 años, tuvo un incremento del 200 por ciento con la camiseta de Ajax, que lo compró en 9,7 millones de dólares (9 millones de euros) al FC Nordsjælland noruego.

En tanto que dicho portal también confeccionó una lista de diez jugadores Sub 23 no europeos más caros del mundo y hay dos argentinos, el propio Enzo Fernández y Julián Álvarez. El volante es el primer escolta de Vinicius Junior y La Araña completa el top diez.

Diez futbolistas Sub 23 americanos más valorizados. Montos en millones de dólares y en euros:

Vinicius Jr. (Brasil) 130 / 120

Enzo Fernández (Argentina): 92 / 85

Rodrygo (Brasil): 87 / 80

Antony (Brasil): 76 / 70

Alphonso Davies (Canadá): 76 / 70

Gabriel Martinelli (Brasil): 76 / 70

Darwin Núñez (Uruguay) 76 / 70

Jonathan David (Canadá): 65 / 60

Moisés Caicedo (Ecuador). 59 / 55

Julián Álvarez (Argentina): 54 / 50