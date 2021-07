Enrique Pinti criticó a Susana “Me gustaría recordarle que Argentina le dio la plata que tiene”

El actor (resentido?), opinó respecto a los dichos de la conductora quien tras instalarse en Uruguay a tranistar el aislamiento aseguró: “No quiero vivir en Argenzuela”.

Enrique Pinti fue el primer invitado de Argenzuela, el programa radial que conduce Jorge Rial por Radio 10, donde cuestionó las declaraciones de Susana Giménez, quien se encuentra instalada fuera del país desde que estalló la cuarentena por coronavirus.

“Hay que ver de dónde viene uno, quién te pario, te dio de comer y te llevó a un lugar; después podes criticar los sistemas. Pero cuando escucho a Susana Giménez decir que esto es ‘Argenzuela’, me gustaría recordarle que Argentina le dio gran parte de la plata que tiene, que se la ganó trabajando y absolutamente merecido, pero se lo dio este país”,

expresó el actor.

Enrique Pinti en Radio 10 | Twitter

Y es que recordemos, la conductora se había referido con ese término -una combinación entre Argentina y Venezuela- en una entrevista con Radio Rivadavia durante el 2020 en la que opinó sobre la gestión del presidente Alberto Fernández y declaró: “No quiero vivir en Argenzuela”. Desde entonces se encuentra instalada en su vivienda “La Mary” en Uruguay.

Aunque de todas maneras hubo una instancia en que se evaluó trasladarla a Buenos Aires. Esto fue luego de contagiarse coronavirus y de ser internada en el Sanatorio Cantegril en Punta del Este; cuando sus médicos estuvieron en tentativas de derivarla al Sanatorio Otamendi (CABA), que en ese entonces transitaba un colapso del área de terapia intensiva. Actualmente, Susana ya se encuentra continuando la recuperación en La Mary.

Enrique Pinti contó que le ofrecieron “tener prioridad” para vacunarse

El cómico analizó el escándalo por las “vacunas VIP” y sostuvo que “una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador”.

“Me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer”, contó el cómico, quien sostuvo: “Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador”.

Asimismo, Pinti manifestó su enojo por la situación y aseguró que los actores tienen que esperar su turno, como cualquier otro ciudadano.

Además, el artista analizó el caso y aseguró que no lo sorprendió “el amiguismo político” que provocó la renuncia del ahora ex ministro de Salud, Ginés González García. “Yo tengo 81 y no me crie en un mundo mejor, el mundo era una porquería y lo sigue siendo. Pero el ‘yo conozco a fulano’ y ‘yo soy amigo de mengano’ no me gustó. Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”, sostuvo.

En esa línea, dijo que un funcionario público “no puede tener una actitud así” y afirmó que a pesar de que “esto lo vimos mil veces”, una actitud así, en un contexto de crisis mundial, “los pinta de cuerpo entero”.

“La clase política sabe lo que hace, sabe que la grieta destruye al país. El enfrentamiento a ellos les conviene, entonces lo facilitan. Acá pasó con unitarios y federales, y sigue pasando en otros ámbitos. Es un ‘divide y triunfarás’; ellos la crean y nosotros caemos como boludos, y los que no lo hacen son catalogados de tibios”.

el actor elaboró una crítica contra toda la dirigencia política:

“El trabajo para mí es el aire que respiro”

En otra línea, Pinti conversó sobre la reciente vuelta de la actividad teatral y cómo transitó el tiempo en que los telones debieron bajar ante la sitaución epidemiológoca.

“No me siento tan mal en relación a la falta de actividad. Es obviamente una situación fatal: debuté en el teatro en 1957 y no paré nunca, el trabajo para mí es el aire que respiro así que lo extraño muchísimo. Pero tuve suerte con el éxito de Salsa Criolla, por más que soy un gastador y no administro bien el dinero, pude ahorrar. Tengo un colchón para un año o dos, tengo un privilegio”, afirmó.

La rehabilitación Susana Giménez tras recuperarse del coronavirus

La conductora recibió el alta el pasado 25 de junio luego de estar internada y se mostró por primera vez en redes desde su vuelta a la casa de Uruguay.

Cómo vive la rehabilitación Susana Giménez tras recuperarse del coronavirus

Susana Giménez compartió un posteo en su cuenta de Instagram -con más de dos millones y medio de seguidores- desde La Mary, su chacra Rincón del Indio, Punta del Este.

“Así son mis días ahora: recuperación, descanso, lectura, mis perros, paz. Haciendo fisioterapia para recuperarme pronto. Gracias por los mensajes, las oraciones, las flores y tanto amor”, escribió al pie del video en el cual se la ve caminando bajo el sol junto a un kinesiólogo, realizando diferentes ejercicios de respiración, rodeada de sus mascotas y libros.

Desde que había sido dada de alta, el pasado 25 de junio, la diva se pronunció en redes y mostró el nacimiento de los cachorritos que le dio su perra Rita.

Sin embargo no habíamos visto ninguna imagen de ella. Ahora gracias a su generosidad, pudimos entrar en su casa y ver que se encuentra muy bien, trabajando para estar optima y recuperarse rápidamente de las secuelas que deja el virus.