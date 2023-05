Enfrentamiento entre Carolina Losada y Aníbal Fernández por la inseguridad en Rosario

Carolina Losada volvió a pelearse en Twitter con Aníbal Fernández por la inseguridad en Rosario.

Carolina Losada y Aníbal Fernández se trenzaron en una pelea en Twitter por la inseguridad en Rosario. El intercambio surgió después de que el ministro de Seguridad de la Nación se burlara de una declaración de la senadora por Juntos por el Cambio, a quien tachó de “módica caricatura“. La precandidata a gobernadora de Santa Fe recogió el guante y contestó fuerte: “¿No se cansa de hacer papelones?”.

Todo surgió cuando Fernández compartió la imagen de una entrevista que Losada brindó en TV. Allí se podía leer una de sus frases. “En Rosario, los gendarmes viajan a dedo“, dijo la ex conductora televisiva.

“Señora… es conocida su carencia de formación y la facilidad para mentir pero, pretender agraviar a una fuerza federal para sacar una eventual ventaja, la convierte en una caricatura módica”, escribió el funcionario de Alberto Fernández, con su estilo provocador y que bordeó el machismo.

Horas más tarde, Losada hizo su descargo. “¿No se cansa de hacer papelones? El problema es que sus desaciertos los pagamos con nuestras vidas”, arrancó contundente en su réplica.

“Defiendo a las fuerzas. Las agravia SU gobierno que no las dirige estratégicamente contra la narcocriminalidad, que no las equipa y que no le da logística”, completó la postulante a la gobernación santafesina.

Además, compartió el enlace a una nota del diario Rosario3. En ese texto, el periodista Daniel Amoroso señala los déficits del despliegue de Gendarmería en Rosario.

“En su gran mayoría trabajan a pie, sin vehículos. En medio de sus recorridos, muchos piden que les presten un baño ya que no cuentan en los barrios más calientes con un lugar donde hacer un alto durante los rondines o cuadrículas, como suelen llamar a su accionar en las calles”, se asegura en la nota periodística. Y agrega: “Los micros que trasladan al personal de Gendarmería, en su mayoría, están fuera de servicio por no contar con aire acondicionado o no poseer la verificación técnica vehicular“.

Después de muchos reclamos de la intendencia ante el aumento de la inseguridad y la falta de personal, en noviembre pasado el Gobierno nacional envió 200 gendarmes para completar el refuerzo de 1.000 miembros de esa fuerza en la populosa ciudad santafesina.

Cuatro meses más tarde, en marzo, el Gobierno envió un adicional de 400 gendarmes y policías federales, sin armas. Sin embargo, no alcanzó a disponer los 1.575 agentes que había prometido en octubre de 2021 cuando Aníbal Fernández desembarcó en el gabinete en plena etapa de recambio de ministros tras la derrota en las PASO.

Por su parte, Losada viene cuestionando la gestión de la cartera de Seguridad en Rosario, como parte de su campaña para llegar a la gobernación provincial. En ese sentido, a comienzos de mayo prometió: “Si soy gobernadora, voy a vivir acá”, dijo la senadora, nacida en la ciudad. Aníbal Fernández cuestionó a Carolina Losada por una declaración sobre los gendarmes en Rosario.

“¿Qué es vivir en Santa Fe? Yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más de la semana estoy acá. Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe? ¿Dónde tenés domicilio? Tengo un domicilio acá”, explicó Losada.

Una historia de peleas entre Carolina Losada y Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad y la candidata de JxC ya se habían cruzado en otras oportunidades. En agosto pasado, Fernández expuso en el Senado, donde Losada lo abordó con vehemencia.

“Si usted cree que lo que se hizo ahora está bien entonces estamos en el horno, porque la gente está desesperada”, le dijo la periodista. Y pasó a enumerar supuestas cifras de homicidios por 100 mil habitantes, con comparaciones con Ciudad de México.

“Senadora, la pregunta es imposible. ¡México 28.4!”, se exasperó el ministro. “¡Son cifras de Naciones Unidas!”. Tras escuchar la respuesta del expositor, abandonó el salón.

Dos meses más tarde, Losada dijo que “en una esquina de Rosario se venden bebés por 60 mil pesos”, una frase que tuvo amplio rebote. “¿Hizo la denuncia formal ante la justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana”, sostuvo entonces el ministro.

Y Losada usó su latiguillo. “Ministro… no para de hacer papelones”, le escribió en redes sociales. “El caso se radicó en la Fiscalía Federal 3 y fue denunciado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe”.