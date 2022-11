En qué canal desembarcaría Marcelo Tinelli tras su salida de El Trece: “Ya hubo reuniones en LaFlia para armar su programa de aire”

Por qué Marcelo Tinelli se va de El Trece

“Era impensado que se vaya de Canal 13, pero al día de hoy, Marcelo Tinelli no tiene contrato de continuidad con el canal del sol. Se incendiaron las relaciones entre Tinelli por culpa del Grupo Clarín“, aseguró Lío Pecoraro. “Deja el canal a fin de año, no hay contrato, no hay continuidad y tampoco intenciones de retenerlo para que se quede“, agregó.

A su vez, desde El Run Run del Espectáculo analizaron que estarían haciendo una campaña en su contra, ya que en los últimos días circuló una noticia falsa que fue replicada por el diario Clarín y La Nación. Además, hicieron hincapié en que este conflicto entre el conductor y el Grupo Clarín viene desde hace muchos años.

“Sabemos que Marcelo es fanático de la televisión de aire, pero me llega información que quiere experimentar por plataformas digitales, que se utilizan mucho hoy en día”, agregó Piaggio.

Cabe señalar que actualmente Marcelo Tinelli está al frente de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el reality que va por su segunda temporada y que termina en diciembre del corriente año. A su vez, el conductor viajará al Mundial de Qatar dentro de las próximas semanas, motivo por el cual, trascendió que lo reemplazaría Manuel Wirzt en las emisiones que no sean grabadas con anterioridad.

MARCELO TINELLI | CAPTURA

Tinelli confirmó hace un tiempo que a finales del corriente año se termina su contrato con El Trece, motivo por el cual, ya está trabajando en nuevos proyectos, tanto para la televisión como para las plataformas de streaming.

En alusión a esto, Marina Calabró contó enLanata sin Filtro (Radio Mitre) que Marcelo Tinelli podría desembarcar en América TV. “Ayer me llegó un rumor, de una fuente inobjetable, que decía esto, que en LaFlia ya daban por sentado y ya circulaba la data de que Marcelo estaría arreglando para desembarcar en América. Yo lo descarté primero, pero después hablé con el riñón de América”, introdujo la periodista.

Y agregó: “El decisor me dijo: ‘Siempre se habla de Marcelo Tinelli acá, si bien en esta casa es bienvenido, imaginate que lo recibimos con los brazos abiertos. Después de LAM, ponemos a Marcelo Tinelli. Hay que ver cuál es el proyecto, por ahora estoy armando varias propuestas para cada horario’. Esto tiene que ver con que a fin de mes le están presentando nueva programación a los accionistas, con opciones por franja horaria”.

“El decisor dijo: ‘Hay que ver cuál es proyecto de Marcelo, por ahora estoy preparando varias propuestas, lo de Marcelo me encanta, ojalá‘. No me están diciendo que es un delirio, pero tampoco que está cerrado”, continuó.

“Me cuentan también que Marcelo estuvo ayer en LaFlia para armar su programa de aire 2023 y que hubieron algunas reuniones presenciales y otras por zoom. Osea, con esto me confirman que Marcelo, que parecía hasta hace una semana que no iba a hacer televisión abierta, ayer tuvo reuniones en LaFlia para armar su programa de aire”, reveló Marina Calabró.

“Y me pasaron un textual de Tinelli a su equipo de trabajo en estas reuniones: ‘Estoy feliz de terminar mi contrato con El Trece’. Alguien que estuvo en la reunión me dice que quiere hacer aire en América, en El Nueve, en Telefe, donde le ofrezcan, pero que quiere hacer aire. No se resigna al streaming como algo excluyente, como única plataforma de contenidos”, agregó.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su salida de El Trece

El viernes 28 de octubre, Marcelo Tinelli, utilizó la red para hablar de su futuro laboral luego de que se diera a conocer días atrás que ya no formará parte de El Trece. El conductor anunció que no sólo no se retira ni de los medios ni de la actuación, sino que ya está preparando nuevos proyectos para el año que viene.

“Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan, primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación“, comenzó diciendo el conductor en una storie de Instagram. “Así que a fin de año sólo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho”, aclaró.

Y reveló: “Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, La Flia, pero quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire”. “Por eso, aprovecho a decirlo en primera persona, gracias a todos los que preguntan, me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también asique estoy feliz con todo eso“, concluyó Marcelo.