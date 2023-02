En medio del escándalo de Federico Bal, Carmen, Sol Báez exbailarina de ShowMatch y Claudia Albertario, hablaron

FEDE BAL | INSTAGRAM

La exintegrante de ShowMatch, con quien el actor compartió una obra, fue filosa en la red. El escándalo entre Estefi Berardi y Yanina

En medio de la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, con acusaciones de incontadas infidelidades, el nombre de Solange Báez volvió al candelero. La exbailarina de ShowMatch, que fue vinculada sentimentalmente al actor en 2020, posteó un tremendo mensaje y los cañones apuntaron al protagonista de la obra Kinky Boots.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, escribió la Sol Báez en una historia de Instagram que también compartió Ángel de Brito a través de la cuenta de Twitter de LAM.

“No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”, agregó la exbailarina que fue partenaire de El Polaco en 2017 en ShowMatch sin dar detalles ni nombres que la dejaran pegada algún escándalo. Sin embargo, que su nombre haya sido mencionado en medio del alboroto con Fede Bal y que ahora ella se exprese, no pasó desapercibido.

¿Quién es Sol Báez?

Solange Báez es bailarina, coreógrafa y fue parte del staff de ShowMatch. Además, trabajó en diversos proyectos con artistas como Chano, Julián Serrano, Luciano Pereyra, Violeta y Flavio Mendoza, entre otros. Actualmente se encuentra en Estados Unidos. En 2017 fue partenaire de El Polaco y en 2019 participó como invitada de Cinthia Fernández y Martín Baclini.

Su nombre volvió a sonar cuando Yanina Latorre comenzó a desenmarañar la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, quien descubrió las infidelidades del actor porque “Fede dejó su Instagram abierto en la computadora“, indicó Pampito en Intrusos, con la confirmación de la panelista de LAM.

En enero de 2020, después de que surgieran unos primeros rumores de romance entre Fede Bal y Mica Vázquez, su compañera de elenco en Mentiras Inteligentes, comenzó a sonar fuerte el nombre de Sol Báez.

La bailarina había viajado a Mar del Plata y estuvo en la fiesta de fin de año organizada por el hijo de Carmen Barbieri. Bal y Báez compartieron elenco en la obra Nuevamente Juntos en 2019, que fue realizada por Carmen y Santiago Bal.

En ese momento, la bailarina negó los rumores de romance y aseguró que eran amigos y que se conocían hace mucho tiempo. Aunque aclaró que no lo contaría de ser verdad.

¿Con quiénes estuvo Federico Bal?

Tras conocerse la serie de infidelidades de Federico Bal que llevaron a que Sofía Aldrey lo dejara, comenzaron a circular los nombres de las señoritas con quienes estuvo y habría estado.

Claudia Albertario rompió el silencio luego de que se la señalara como la amante de Federico Bal. A través de las redes sociales, la artista compartió un contundente descargo.

“Desde hace un par de días me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobrexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar“, introdujo. Y siguió: “De todas maneras, no tengo nada que ocultar. Con Jerónimo, el padre de nuestros hijos, estamos separados desde hace muchos meses, una separación cordial y llena de amor y entendimiento, porque construimos una familia. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos y somos padres presentes y unidos para nuestros hijos”.

“Yendo al punto del ‘escándalo’, a Fede Bal lo conozco hace muchos años, todos lo saben, nos han visto, somos amigos y nos adoramos. Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente“, aclaró Albertario.

“Lamentablemente se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa, no porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intenten o que luchen por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, continuó.

Estefi Berardi también fue vinculada sentimentalmente a Federico Bal. A través de su cuenta de Instagram, Estefi compartió un contundente descargo y desmintió haber intercambiado mensajes comprometedores con el hijo de Carmen Barbieri.

ESTEFI BERARDI Y FEDE BAL

“Me llegó la información de la existencia de supuestos chats donde se me involucra de modo irresponsable con terceras personas cuando los mismo jamás han sido confeccionados por mi persona. La difusión de supuestas e inexistentes charla que se me adjudican por correo privado y chats privados resultan ilegales”, expresó.

Sin embargo, por la noche, Yanina Latorre destrozó sin piedad a Berardi en LAM y afirmó que tiene chats verdaderos entre ella y Federico Bal.

“Y ahora actúas como una cagona, te atajas, te autoincriminás. Yo, que tengo los chats, nunca los hubiese mostrado. Pero dejá de mentir. Porque uno se sienta acá con la verdad. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Estás mintiendo. Nada es trucho. Sos como los globos: te inflaste, te inflaste y explotaste. Ya no servís más para nada“, siguió explosiva la angelita, mientras su compañera estaba muda.

“Acá estás sentada dele a mentir. ¡Estas acá sentada diciendo que no hiciste algo que hiciste! Es patético, trabajamos de decir la verdad. Quedás como una pobre mentirosa. Si querés cuento tu viernes, tu sábado y domingo. Lo tengo con lujo de detalles contado por vos y Federico“, la amenazó Yanina, mientras Estefi la miraba con seriedad y se reía de los nervios.

Luego, está Anahí. “Vive en Brasil, tiene una nena y está casada. Tienen una relación larga, tengo chats desde abril. El día que se rompió el hombro y estaba en la camilla, y la novia literalmente le estaba limpiando el culo, él chateaba con Anahí y le decía que la ama y la extrañaba“, sumó.

“Yo tengo pruebas: lugares, fechas, fotos, chats. Todo. Hay mucha foto hot. Ella vio todo y por eso lo dejó. El tema es la humillación, la nombra mucho. Le miente a las minas, les dijo que había cortado y no. Siempre la hacía quedar mal. A algunas le decía ‘te amo, me voy a tatuar tu nombre en mi pito’“, continuó.

Luego, Yanina leyó el chat entre Fede y Anahí: “Te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo también. Tal vez es una premonición. No sé cuánto más va a durar mi relación (con Sofía). Me pongo soltero y lo primero que hago es un tatuaje en el pito que diga ‘Anahí Forever’. Necesito de tu piel, de tu sonrisa”.

Yanina Latorre cruzó a Carmen Barbieri tras el escándalo por la separación de Federico Bal: “Yo tengo el culo limpio y soy profesional”

La panelista de LAM le respondió a la conductora de “Mañanísima” por los dichos en su contra.

YANINA LATORRE Y CARMEN BARBIERI | CAPTURA

La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) habló sobre la separación de su hijo y apuntó contra la panelista de LAM (América TV) por haber dado varios detalles sobre las infidelidades del actor mientras estaba en pareja.

“Amiga de Fede no soy. Tengo buen vínculo. Yo solo tengo la información, laburo de esto y lo cuento. Cuando lo cuento, Fede ya sabía que los chats existían y Sofía también. A mi me pidieron que cuente esta historia, no busco. Tengo mucho código, hable solo de las personas que no les iba a traer un quilombo“, comenzó diciendo Yanina.

“Siempre me defiendo y tengo mucha espalda, no le tengo miedo a nada. Me la banco sola acá sentada. Me pasaron cosas feas en la vida y no llamé a nadie. Por eso me parece pelotudo todo lo que están armando, porque yo no lo busqué, me llegó. Protegí a las gente que conozco y a mis compañeras”, siguió.

“No soy mala, Carmen. Mala sos vos y tu hijo. Para hacer lo que yo hago, hay que tener el culo limpio. Hay que tener espalda, yo opino de todo el mundo pero tengo el culo limpio y soy profesional. Las cosas me llegan porque los famosos confían en mí”, agregó.

“Me llega la mejor data, no soy mala, lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. La chica la estaba pasando mal y me parece la mejor manera de salir de un vínculo tóxico. Esta chica se cansó de perdonar, y encontró así la forma de salirse de este vínculo, hacerlo público”, cerró respecto a este tema.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey

Carmen Barbieri no pudo disimular la incomodidad en Mañanísima (Ciudad Magazine) al hablar de la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, por lo cual, apuntó sin filtros a Yanina Latorre por exponerlas y a Nazarena Vélez por sus incontrolables reacciones al escuchar a su compañera.

La capocómica intentó mantenerse al margen de lo sucedido y no defender a su hijo: “No me meto en su vida privada. Prefiero que hablen los protagonistas… Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi. Era una relación de muchos años. Él está triste. Creo que no va a hablar… Yo lo lamento mucho. Yo a ella la quiero mucho. Quiero que sean felices los dos“.

Además, al enterarse que Sofía fue quien contactó a Latorre para darle toda al información, Barbieri se mostró extrañada: “Yo no tengo esa información, Yanina siempre tiene informantes… ¿Fue Sofía? Ah, ¿está chequeado? Él está muy triste, es una relación de muchos años y creo que no va a hablar, no sé. Habría que preguntarle a él y a ella, si mandó los audios y los chats, quiere hablar. Que hablen ellos que son los protagonistas. La verdad es que no sé qué decir, no puedo inventar…”.

En referencia a la forma en la que la filosa angelita involucró a la brasilera Anahí y Claudia Albertario, Carmen cuestionó con ironía a Latorre: “Están dando nombres y apellidos de gente que está con hijos, casados, no sé… Yanina Latorre es amiga de Fede, ¿no? Porque con amigas así, quién necesita enemigos. ¡Qué lindo!“.

Pampito contó que Yanina había asegurado que Barbieri había sido cómplice de Fede en sus infidelidades, ante lo cual la conductora refutó con enojo: “Yo no cubro a nadie. Yanina ahí inventa, cuidate. Al contrario, es un disgusto para mí que se separen. Mi hijo es un hombre, tiene boca y puede defenderse o no. Yo pensé que Yanina era amiga de Fede… A mí no me enoja nada, es su trabajo. Está Pepe Ochoa, también es amigo de Fede. ¿Si te lo manda una íntima amiga tuya? Hay gente que tiene (códigos). Siempre dijo que eran amigos, no sé“.

Carmen desmintió que Bal chateaba con la chica de Brasil mientras estuvo internado después de su accidente grabando Resto del Mundo (El Trece): “No podía chatear, Fede tenía un brazo con un fierro y clavos, y la otra mano llena de sueros. No podía manejar computadoras, celular. Yo estuve ahí todo el tiempo con Sofía. No estaba bien él“.

De igual forma, Barbieri disparó contra Nazarena, cuando Pampito le preguntó si había visto que Vélez “gozaba” al enterarse del nuevo fracaso amoroso de Fede: “¿Sí? No la vi, yo cuando veo a Nazarena veo a la pared, es de celofán Nazarena Vélez. No la miro yo, no me interesa las caras que hace. Buena o mala, no me interesa lo que hace“.

La también actriz se mostró dolida con la decisión de su exnuera de dar a conocer la interna de su separación con Bal: “Me extraña que haya hecho esto de darle los chats a Yanina, eso me extraña sobremanera. Me extraña porque es una mujer muy educada, es una dama. Yo no pensé nunca que ella iba a reaccionar así porque no es mediática, no es figureti…“.

Barbieri destruyó a Yanina con su ironía: “Debe estar contenta ella con ese material en la mano, le quemaban las manos. La madre de Yanina Latorre, delante de ella, me dijo: ‘no hay mujer más mala que mi hija’. Es mala, sí, muy mala Yanina y está muy bien porque si no sos brava, tampoco podrías soportar lo que soportó Yanina y salir adelante, ponerle el pecho al problema que tuvo con su pareja, y siempre digo que la admiro y la seguiré admirando“.

Para finalizar, Carmen le habría lanzado una picante advertencia a Nazarena por sus reacciones en LAM: “Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros, porque hay que ver las caras de la gente como diciendo ‘yo tenía razón, viste’. Si yo hablara, sabés que te lo estoy diciendo a vos. No hagan caras y dejemos que todo pase“.