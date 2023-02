En Europa hablan de la venta de Enzo Fernández como “la bomba del mercado”

Enzo ya se realizó la revisión médica y lo esperan este miércoles en Londres (Foto: Reuters)

“La bomba del mercado de invierno”. Así definió Marca la transferencia de Enzo Fernández del Benfica a Chelsea, que Benfica terminó confirmando sobre el cierre del mercado de pases. El club de la Premier League estuvo decidido a fichar al volante argentino después de su actuación impresionante en el Mundial Qatar 2022 y, después de días de negociación, se acordó una transferencia de 121 millones de euros con el Benfica. El futbolista se realizó la revisión médica en Portugal y todo indica que este miércoles estará en Londres para rubricar su vínculo.

“Lo hablamos con Rui Costa, el trato está hecho, es parte del fútbol, pero lo que importa es el Benfica. Hoy no voy a hablar de jugadores que ya no están. El Benfica es mucho más grande que cualquier jugador. Necesitamos jugadores que estén contentos jugando en el Benfica. Si un jugador decide por sí mismo que se quiere ir y un club paga la cláusula, no podemos hacer nada”, fue contundente Roger Schmidt, entrenador del elenco luso, tal vez dolido por perder una figura trascendente. Minutos después, la propia institución confirmó la operación.

Sky Sports agregó que el cuadro inglés abonará los 121 millones de euros de la cláusula de rescisión en seis cuotas a lo largo de cinco años, aunque la primera erogación ascenderá a 45 millones. La peculiaridad es que el volante, de 22 años, rubricará su contrato hasta junio de 2031. Es decir, por siete temporadas y media, una extensión poco usual.

El club argentino River Plate, donde Enzo se formó, también se verá afectado por la transferencia. El Millonario se quedó un 25% de plusvalía desde su venta de Fernández al cuadro portugués y también recibirá un 3.5% en concepto de mecanismo de solidaridad. En total, teniendo en cuenta lo ya percibido, el cuadro de Núñez recibirá aproximadamente 52.5 millones de euros por la transacción completa. Así presentó el diario Marca la operación

La operación se convertió en el sexto fichaje más caro de la historia, solo superada por el de Joao Félix (127.2 millones) en el Atlético de Madrid, Philippe Coutinho (135 millones de euros) en el Barcelona, Ousmane Dembélé (140) también en el conjunto blaugrana, y Kylian Mbappé (180) y Neymar (220) en el PSG.

Vale recordar que el campeón del mundo con la selección argentina y mejor jugador joven del último Mundial de Qatar arribó al Benfica en julio, que apostó por él y en apenas un puñado de meses vio una adaptación récord que provocó que los interesados por su gema se multiplicaran. Ni hablar después de su rutilante actuación junto a Messi con la casaca albiceleste. Sky Sports destaca que también se trata de una transferencia récord para el fútbol británico

“El pelotazo final”: la figura que utilizó Mundo Deportivo

En uno de los gigantes de la Premier, intentará ser una pieza importante en el esquema del entrenador Graham Potter para que el equipo se reponga en el certamen local (está décimo, con 29 puntos) y busque avanzar a los cuartos de final de la Champions League (Los Blues se medirán ante el Borussia Dortmund en una llave que comenzará en Alemania el próximo 15 de febrero).