En Europa afirman que Ángel Di María ya decidió en qué club seguirá su carrera después de la Copa América

La prensa europea informó este jueves que Ángel Di María tomó la decisión de renovar contrato por un año más con el Benfica de Portugal. De esta manera, Fideo seguirá en Europa y por el momento quedará en suspenso el deseo de los hinchas de Rosario Central de volver a verlo en el Canalla.

Ángel DI María habría tomado una importante decisión sobre su futuro (Foto: AP)

“Fideo ha aceptado la propuesta del Benfica para continuar en el club también la próxima temporada, actualmente era agente libre”, publicó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases.

El posteo de Fabrizio Romano sobre la renovación de Ángel Di María en Benfica. (Foto: Captura fabriziorom/IG)

El futuro del delantero argentino estaba en el aire y el pasado 30 de junio quedó legalmente como agente libre luego de que se finalizara su vínculo con el equipo portugués. Al mismo tiempo, los rumores eran muchos y diversos: ir a Estados Unidos para jugar en el Inter Miami junto a Lionel Messi, una oferta desde Arabia o incluso volver a Rosario Central. Finalmente, todo parece indicar que Fideo continuará su carrera en Europa.

Este domingo, Di María se retirará de la Selección argentina. Será en la final de la Copa América que el conjunto nacional jugará ante Colombia en Miami.

Las emotivas palabras de Di María de cara a su último partido con la Selección argentina

“Ojalá pueda terminar de la mejor manera con esta camiseta. Es fútbol y pueden pasar mil cosas. Pase lo que pase el domingo 14, creo que me puedo ir por la puerta grande, he hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo, como hoy, como cada partido. Agradecido a mi familia y nada más”, aseguró después de la semifinal ante Canadá en DSports, mientras la voz le temblaba y los ojos se le llenaban de lágrimas.

Copa América: el mensaje de Jorgelina a días de que Di María vista por última vez la camiseta argentina

“Cuando el cielo se puso oscuro y se venía lo peor siempre creí en vos, siempre supe que saldrías a brillar, mi amor”, le escribió su pareja; el delantero le respondió: “cómo no amarlas así. Son mi vida, mi pilar. Gracias por acompañarme en cada locura mía”

A un partido de que Di María vista por última vez la camiseta argentina su mujer le dedicó unas emotivas palabras

“El 14 [de julio] me puedo ir por la puerta grande porque hice todo y lo entregué todo”, dijo Ángel Di María tras finalizar el encuentro con Canadá, confirmar que la selección está otra vez en la final de la Copa América y la emoción le tomó la voz. Solo falta un partido, al menos 90 minutos más, para que Fideo le diga adiós a la camiseta albiceleste. Jorgelina Cardoso, su pareja, le dedicó un emotivo posteo: “Ayer, hoy y siempre junto a vos. Cuando el cielo se puso oscuro y se venía lo peor siempre creí en vos, siempre supe que saldrías a brillar, mi amor”.

“Sabía que la vida te devolvería en sonrisas cada una de las lágrimas. Seguí disfrutando hasta el último minuto. Si vos sos feliz, nosotras también. ¡Te amamos mucho! ¡Vamos Argentina! ¡Otra final!”, prosiguió Cardoso en la publicación en su cuenta de Instagram.

Di María respondió enseguida al amor de su familia en medio de uno de los momentos más emocionantes de su carrera como futbolista: “Cómo no amarlas así. Son mi vida, mi pilar. Gracias por acompañarme en cada locura mía. No puedo decirte nada más que gracias, gracias y mil veces más gracias”.

Uno de los máximos referentes de la selección argentina se despedirá este próximo domingo en la final de la Copa América. Colombia y Uruguay definirán este miércoles por la noche quién será el otro actor del cierre del torneo que se disputa en Estados Unidos.

Antes del choque por semifinales, la incondicional de Fideo, la que lo acompañó en aquellos momentos, escribió: “Me destruye que te vayas”, había sostenido la rosarina, acompañado de una cara con lágrimas en los ojos.

Luego del partido contra Canadá, Di María deseó retirarse de la selección con el campeonato. “Ojalá poder terminar de la mejor manera con esta camiseta”, dijo en diálogo con DSports. “Pase lo que pase el 14 creo que me puedo ir por la puerta grande porque hice todo para irme por esa puerta y creo que entregué todo, como hoy, como cada partido”, prosiguió con la voz cortada por las lágrimas de emoción.

“Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó. Esta vez me empezó a tocar y estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre”, agregó y le dedicó palabras especiales a su familia y “a esta camada que me dio todo”. “Antes de salir a la cancha Leo [Messi] dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llena de orgullo”, cerró con lágrimas en sus ojos.