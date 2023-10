En el debate presidencial, Bullrich fue más certera, Massa sintió los ataques y Milei cometió algunos traspiés

Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich durante el segundo debate presidencial. (Foto: TN)

El segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires dejó exultantes a los integrantes del equipo de Patricia Bullrich “Fue una goleada, revertimos la imagen del último domingo”, repetía un joven colaborador de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio.

En el equipo de Sergio Massa los ánimos esta vez no estaban tan altos como en el primer debate en Santiago del Estero. “Sabíamos que esta vez nos iban a golpear con el caso Insaurralde y Sergio (Massa) logró esquivar buena parte de los ataques, pero alguna bala entró”, reconocían y enseguida intentaban instalar el concepto de que el candidato a presidente de Unión por la Patria fue el único que habló de propuestas concretas.

Llamativamente, los colaboradores y dirigentes más cercanos a Javier Milei parecieron esfumarse con rapidez tras la finalización del debate. Uno de sus hombres de más experiencia respondió a las consultas una vez fuera de la universidad. “No cometió grandes errores, creemos que Massa fue el que más perdió y si bien Bullrich mejoró, sigue en deuda”, analizó uno de sus asesores.

En un debate presidencial caliente, Bullrich recuperó terreno, Milei no arriesgó y Massa hizo control de daños. Foto: AP

En este segundo y último debate presidencial, en el que los ejes eran Seguridad; Trabajo y producción y Desarrollo Humano, vivienda y protección del ambiente, la corrupción pareció colarse en todos los temas. Tal vez porque Bullrich, en cada oportunidad que pudo, mencionó el caso Martín Insaurralde, recordó los bolsos de José López y hasta mencionó la causa Hotesur y Los Sauces.

“No solo logramos imponer la temática de la corrupción, sino que además llevamos a la discusión cuestiones económicas actuales, como el dólar a casi $1000. Bullrich expuso a Massa y también demostró que Milei es parte de la casta al juntarse con (Luis) Barrionuevo y que buena parte de sus ideas son delirantes”, alentaban cerca de la exministra de Seguridad de la Nación.

En su equipo no dudaban en señalar que logró recuperar parte del terreno que perdió en Santiago del Estero y se envalentonaban con la posibilidad de que el debate les dé el empujón final para llegar al balotaje con Milei.

El equipo de Bullrich celebró su actuación en el debate y la catalogó como la “gran ganadora” de la noche

Entienden que esta vez utilizó de muy buena manera sus preguntas. “Tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Vas a cambiar algo con tantos chorros en tu lista?”, se animó a preguntarle al líder de la Libertad Avanza y luego siguió con Massa: “Los bolsos de López, los hoteles de CFK y el yate de Insaurralde. ¿El país entero se pregunta cuándo van a dejar de robar?”.

Incluso cerca de la exfuncionaria de Macri celebraban el hecho de que Bullrich fue primera tendencia en redes sociales con sus intervenciones. Es que la candidata dejó frases picantes: “Hoy la inflación viaja al 120%. Estamos al borde de una hiperinflación, con el agravante de que los indicadores son peores que en el 2001″, entre otras.

Patricia Bullrich en el debate presidencial desde la Facultad de derecho. (Foto: TN)

Massa sabía que esta vez Bullrich iría a fondo con el caso Insaurralde y le recordaría las imágenes y videos que mostraban al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia en una lujosa embarcación en Europa junto a Sofía Clerici en un viaje que en el kirchnerismo nadie puede explicar. Es que, según las propias declaraciones juradas del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, no tiene los fondos suficientes para justificar tal gasto. Menos aún como entró y salió 200 veces del país (con vuelos privados incluidos) con tan solo un salario como funcionario público.

Massa intentó esquivar los ataques por el caso Insaurralde y apeló a un control de daños

“Para nosotros el diagnóstico es positivo porque el daño pudo haber sido mucho peor. Massa explicó que tras conocer la noticia pidió su renuncia y dejo en claro que en su gobierno no se tolerarán situaciones de esta clase”. “Ahora que actúe la Justicia”, agregaban. Como punto positivo, en el equipo de UxP destacaban que el tigrense fue el único de los postulantes que esgrimió propuestas concretas, como la eventual creación de una Agencia Federal –”un FBI argentino”– o la creación de 2 millones de lotes con servicio. “Logramos aunque sea meter nuestra agenda, con nuestras ideas y se mostró cómo será la presidencia de Massa”, decían.

El caso Insaurralde se coló en la discusión y Massa fue el más golpeado. Foto: Reuters.Por: REUTERS

“Milei no pudo explicar nada, ni cómo va a dolarizar, ni qué piensa hacer con el cambio climático, quedó expuesto con la venta de órganos”, soltaban cerca del tigrense.

A pesar del optimismo que mostraban en su equipo, por lo bajo reconocían que en este debate Massa fue el más golpeado al recordarle que forma parte de un Gobierno salpicado por diversos hechos de corrupción. El último, incluso, aún es tapa de buena parte de los medios nacionales.

Milei optó por no cometer errores y evitar dañar su intención de voto

Por su parte, en el equipo de Milei reinaba un extraño hermetismo. Uno de sus principales colaboradores aceptó que el candidato fue “medido” porque tenía más para perder que el resto de sus rivales. Por momentos, además, se lo vio cometer algunos traspiés en el intercambio con el resto de los candidatos.

“Cuando vas primero tenés que cuidarte más, evitar el margen de error y eso hicimos. Estuvo bien, sólido”, aseguraban. “Desnudó a la señora”, afirmaban en relación con Bullrich. Recordaban, a modo de ejemplo, que Milei corrigió en varios tramos a la candidata de Juntos por el Cambio al decirle que mentía respecto a la supuesta idea de promover la venta de órganos o sobre el eventual apoyo de Milei a la portación de armas.

Milei saluda al retirarse del recinto. Foto: Reuters.Por: REUTERS

“Bullrich, lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas tal como existe. Hoy favorece a los delincuentes. Tampoco proponemos la venta de órganos”, le dijo.

En el equipo de Milei coincidían en que Massa había sido el más golpeado, aunque advertían que de haber un balotaje, de cualquier manera, sería con el tigrense. “No creo que haya cambiado el escenario general, Bullrich mejoró, pero creo que no le alcanza”, sostenían en La Libertad Avanza.

Debate presidencial 2023: resumen y las mejores frases de final a principio:

EL CIERRE DE SERGIO MASSA

“Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. Volver atrás, un salto al vacío o apostar a un modelo de producción y desarrollo. Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. A vos que sos científico y docente, y que crees en nuestros investigadores y en la educación pública. A nuestras pymes, a nuestros trabajadores, y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años, y lo peor ya pasó. El 22 de octubre tenés un minuto importante, porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca ni odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro”.

EL CIERRE DE JUAN SCHIARETTI

“Compatriotas, como les dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Bullrich, eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo, además, de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lugar del mundo y significan un viaje a lo desconocido, y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto, defendí al interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendí al interior frente al centralismo del AMBA y les pido que me acompañen con su voto, para ser un país normal y federal”.

EL CIERRE DE PATRICIA BULLRICH

“Yo soy una luchadora, luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo, contra los que arruinaron este país hermoso, contra los que abusan del poder que tienen. Y, te aseguro, a estos tipos no los derrotas con discursos lindos sino siendo más fuertes que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidente los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia, y lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle no al kirchnerismo, y para decirle sí a un cambio de verdad, el cambio de Juntos por el Cambio”.

EL CIERRE DE JAVIER MILEI

“A la luz de los contenidos expresados en el debate, siento que la Casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Los políticos que hace 40 se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien necesitan para explicar por televisión abierta, cómo van a solucionar los problemas que ellos mismos nos han causado. Les debería dar vergüenza. Sin embargo, ninguno pidió perdón, ninguno resignó un privilegio, ninguno trató de terminar con el modelo de la casta, ninguno dio un paso al costado a pesar de su estrepitoso fracaso y claro: no lo van a hacer porque están atornillados a los carritos. Ellos no pueden ser la solución al problema porque son el problema, por ende, les pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate que se pregunten: ¿ustedes creen que una argentina distinta es posible con los mismos de siempre?”.

EL CIERRE DE MYRIAM BREGMAN

“Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente, no somos ni sometidos, ni cómplices, este 22 de octubre hay 5 fórmulas presidenciales y te pedimos que elijas según tus convicciones, tus valores, que no te resignes, además sabes la importancia de tener diputados de izquierda en el congreso que no se van a vender, no se vana dar vuelta, no vamos a salir de esta con salvadores individuales, esta lucha necesita que te involucres. Necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más, esta campaña tomala en tus manos, sabes que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevemosla a cada lugar. Levanta la izquierda, levantemos la izquierda”.

El primer turno es para Bregman.

Arrancó el cierre del debate

Massa le preguntó a Milei por la ley de cardiopatías congénitas

“Votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. ¿Cómo le explicas a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa patología”, le preguntó Massa a Milei, quien le contestó: “Tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública. Ese tipo de cardiopatías tienen que ser atrapadas y trabajadas por la salud pública. Si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tengan que hacer, entonces funciona mal. Yo lo que quiero es que si tengamos salud, que funcione. O no que se la roben o hagan un desastre como durante la pandemia. Si hubieran hecho las cosas de manera mediocre, los muertos habrían sido 30.000 y no los que hubieron por culpa de este gobierno genocida”.

Bullrich le respondió a Schiaretti

“Señor gobernador, Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno de Macri. No falte a la verdad por un tema electoral. Sabe que fue una de las provincias que más fondos recibió”, le dijo y agregó: “¿No lo reconoce porque está en campaña? No es de buena persona. Sólo defiende a Córdoba, no parece un candidato a presidente”.

Schiaretti se opuso a la dolarización

“Es una propuesta que sin duda no se aplica en los países como Argentina, no se precisa”, argumentó.

Massa aseguró que si es electo incluirá a Hamas en la lista de grupos terroristas

“El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina”, adelantó Sergio Massa. Además, recordó que desde 2014 plantea el tratamiento de la ley de juzgamiento en ausencia con el fin de que “los terroristas puedan ser juzgados y condenados en la Argentina”.

Bullrich contra Milei

La candidata de Juntos por el Cambio especificó: “Le decís ‘mogólico’ al que piensa distinto que vos, insultás a católicos y judíos. A la longevidad les decís ‘viejos meados’. Mostrás violencia a los jóvenes y agredís a las mujeres”. Además, a Massa le dijo: “Las mujeres no necesitamos que vos nos defiendas, nos defendemos solas, tenelo clarito”.

Bregman pidió por la Ley de Humedales

“El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Aún así, todos los candidatos proponen profundizar el camino del saqueo de los bienes comunes naturales”, agregó y señaló: “Milei llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Que cacareé, que diga lo que quiera”.

Massa inició el bloque

“Vengo planteando la reforma de código penal: el que contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene que ir a prisión, de tres a ocho años”, especificó.

Arrancó el tercer bloque

En este tramo expondrán sobre Desarrollo humano, viviendo y protección del ambiente.

Finalizó el primer bloque

Tras la pausa, comenzará la segunda parte del debate en el que los moderadores serán los periodistas Sergio Roulier y Soledad Larghi.

Massa cruzó a Milei

Massa, contra Milei: “Javier hasta acá llegaste, deja de faltarle el respeto a las mujeres. Más allá de que piense distinto, tiene derecho a opinar distinto que vos”.

Bregman, tras los dichos de Milei

“Cuando Milei habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan. Si sos monotributista o precarizado, ya estas afuera, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, la única libertad que defiende Milei es que te exploten sin limites“, arremetió.

Schiaretti, sobre lo logrado en Córdoba

“Sergio Massa hablando de producción y empelo es un fetiche. Él es el ministro que llevó del 65 al 140 por ciento. El dólar que estaba en 250 pesos está en 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipo de cambio porque en el banco central no hay reservas, están menos 10 como en el chinchón. Lo que hay que hacer es ayudar a las Pymes en serio, porque las Pymes argentinas están sufriendo la competencia desleal porque tienen que competir con el importador, con el dólar más bajo de lo que tiene Massa, y no pueden exportar porque los costos son superior a ese dólar. Eso es cuidar a las Pymes y no lo que hace el gobierno”, expresó.

Massa volvió a resaltar su gestión

“La verdad es que algunos se olvidan que llevaron a la argentina a la peor deuda de la historia. Argentina transita la peor sequia de la historia y no me metí debajo de la cama porque amo a mi país. Sobre las economías regionales todos hablan, pero quien bajo las retenciones fui yo”, remarcó el ministro de Economía.

Bullrich pidió derecho a réplica tras las declaraciones de Massa

Bullrich, señaló: “Massa, no puedo creer lo que decís: un dólar a mil mangos, hiperinflación, la angustia: entrás a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para un Sira y tenés un Tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés que vos querés para la Producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego nos hiciste puré”.

Massa inició el bloque de Trabajo y Producción

El candidato de Unión por la Patria comenzó resaltando que 16 millones de argentinos ya reicben la devolución del IVA y otros cientos de miles dejaron de pagar impuesto a las Ganancias, de todas maneras, destacó que es necesario “seguir haciendo”. En ese marco, le habló a las personas discapacitadas y prometió que en un eventual gobierno suyo “se termina el limite del que tiene pensión no puede trabajar”.

Comenzó el segundo eje temático: Trabajo y Producción

El cruce entre Massa y Bullrich por la liberación de presos

“En el 2019 se liberaron 16 mi presos, en el 2020 9 mil. Eso tiene que explicar Bullrich. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con la verdad”, disparó.

La candidata de Juntos por el Cambio le contestó: “Massa hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿(Martín) Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”.

La propuesta de Massa sobre la seguridad

“Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. Para lograr eso propone trabajar en tres ejes, uno de ellos es la prevención. Ya lo hice en Tigre y baje el 80 por ciento el delito automotor“, puntualizó.

Milei le contestó a Bullrich

El candidato de La Libertad Avanza señaló: “Nosotros lo que decimos es: ‘Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla’. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Además, me gustaría saber: usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? Qué quiere, ¿que esto sea una dictadura?”.

Bullrich expuso sobre seguridad

“Nosotros sabemos a quién defender, ellos liberan presos y les dan celular e internet en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque sabe que los presos andan sueltos. Nosotros defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes”, expresó.

El atentado de Hamas en Israel fue el punto de inicio del debate

Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti se solidarizaron “con el pueblo de Israel”, mientras que Sergio Massa habló de solidaridad con “todas las víctimas de un ataque terrorista brutal” y Myriam Bregman expresó que l”e duelen las víctimas civiles del conflicto”.