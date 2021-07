Empiezan a vacunar menores de 25 desde este Lunes

El tema es que los j√≥venes no se est√°n anotando. En general no por desconfianza sino porque cre√≠an que era mucho m√°s lejano el tiempo en que podr√≠an vacunarse.¬†Por eso la edad de entre 20-30 a√Īos enciende luces de alarma puesto que all√≠ se ubica el 15% de los habitantes de la provincia y a√ļn no se han inscripto.

ūüĎČAqu√≠ el link para inscripciones e informaci√≥n: https://www.santafe.gob.ar/ms/santafevacuna/

Reparten vacunas: llegan a Santa Fe dosis de Sinopharm y Sputnik componente 2





‚ÄúEsto es posible por el gran volumen de vacunas reciente ingresadas al pa√≠s y a las 24 jurisdicciones sanitarias, profundizando un operativo sin precedentes, que se adapta semanalmente seg√ļn la cantidad de dosis que recibimos y aplicamos, sin descanso, en la medida en que est√°n disponibles‚ÄĚ, profundiz√≥ Martorano.

‚ÄúEstamos enviando 166.906 turnos a quienes se inscribieron, por lo que pedimos que est√©n particularmente atentos al correo electr√≥nico, al los mensajes de texto telef√≥nicos, o bien que ingresen a la sitio Santa Fe Vacuna en donde se anotaron con sus datos personales (https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio)‚ÄĚ, inst√≥ Sonia Martorano.

Y precisó que, ayer lunes, arribaron a la provincia 60.000 dosis de Sinopharm, 86.400 de Sputnik V del componente 1, y 3.600 del componente 2.

Evitar socializar y realizarse testeos sigue siendo la recomendación, Afirmó Martorano

Entre este miércoles y el jueves está prevista la distribución de 1.318.000 dosis de vacunas contra el coronavirus (550 mil de Sputnik V componente 2 y 768 mil dosis de Sinopharm) en los 24 distritos del país para continuar con el avance del Plan de Vacunación para combatir el covid-19.

A la provincia de Santa Fe est√° previsto que lleguen 104.000 unidades en total: 60.800 de Sinopharm y 43.200 de Sputnik V componente 2.



Los cargamentos que se repartir√°n en las pr√≥ximas horas son los que llehgaron desde Mosc√ļ y Beijing.

En cuanto a la Sputnik V, las 550.000 unidades de la vacuna producida por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología servirán para seguir completando el esquema de inmunización en los ciudadanos.



En el caso de la Sinopharm es el tercer cargamento del total de 10 viajes previstos durante julio hasta llegar a las 8 millones de dosis, en el marco del contrato suscripto con el China National Pharmaceutical Group Corp por un total de 24 millones hasta septiembre próximo.

A Santa Fe le corresponden104.000 (60.800 de Sinopharm y 43.200de Sputnik V componente 2),



Seg√ļn al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Naci√≥n, en base a la cantidad de poblaci√≥n de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 510.800 dosis (296.800 de Sinopharm y 214.000 de Sputnik V componente 2), a la Ciudad Aut√≥noma de Buenos Aires 84.400 (49.600 y 34.800), a Catamarca 11.800 (7.000 y 4.800), a Chaco 34.400 (20.000 y 14.400), a Chubut 18.200 (10.400 y 7.800), a C√≥rdoba 110.800 (64.000 y 46.800), a Corrientes 32.400 (19.200 y 13.200), a Entre R√≠os 40.000 (23.200 y 16.800), a Formosa 17.600 (10.400 y 7.200), a Jujuy 22.600 (13.000 y 9.600), a La Pampa 10.200 (6.000 y 4.200), a La Rioja 11.200 (6.400 y 4.800), a Mendoza 57.600 (33.600 y 24.000), a Misiones 37.200 (21.600 y 15.600), a Neuqu√©n 19.000 (11.200 y 7.800), a R√≠o Negro 21.800 (12.800 y 9.000), a Salta 42.800 (24.800 y 18.000), a San Juan 22.000 (13.600 y 8.400), a San Luis 14.600 (8.600 y 6.000), a Santa Cruz 11.200 (6.400 y 4.800), a Santa Fe 104.000 (60.800 y 43.200), a Santiago del Estero 28.200 (16.800 y 11.400), a Tierra del Fuego 4.800 (3.000 y 1.800), y a Tucum√°n 50.400 (28.800 y 21.600).



De acuerdo al Monitor P√ļblico de Vacunaci√≥n, hasta este martes a la ma√Īana se distribuyeron 28.276.344 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 25.254.280.

De ese total, hay 20.178.596 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.075.684 cuentan con las dos.