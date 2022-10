Empezó Gran Hermano 2022: conocé a todos los participantes

GRAN HERMANO 2022 | CAPTURA

El lunes 17 de octubre Telefe puso al aire la primera emisión de la nueva edición del reality más exitoso de la historia: Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro.

Luego de diez años, Telefe reabrió las puertas de la casa más famosa con grandes novedades y un despliegue de producción espectacular. El reality número uno del mundo regresó en una nueva era y en una nueva casa que va a sorprender a todos.

Quiénes son los participantes de Gran Hermano 2022

Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente fue el primer jugador en ingresar a la casa de Gran Hermano y contó fuertes detalles de su vida. Es un exfutbolista que se desempeñó en las inferiores del Club Comunicaciones y que es apasionado del mate, los viajes y pasar el tiempo con amigos.

Tiene 19 años y es oriundo del barrio porteño de Almagro. “Nací en Madrid. Mi mamá y mi papá vivían en España. Cuando se separaron, ella volvió a Buenos Aires y me vine a vivir con ella, y desde los 4 años viajo solo para ver a mi papá. Mi papá luego formó una pareja con otro hombre, al cual yo considero como mi segundo papá. Hasta el día de hoy lo sigo siendo”, declaró.

“Mi mamá ya no está. Falleció hace poco. Sobrellevo el dolor con el apoyo de mi papá y mi abuela”, indicó. “Soy una persona más mental que emocional, y quiero ganar Gran Hermano porque soy una persona muy competitiva”, aseguró el joven que también ama hacerse cambios de looks constantes.

Lucila Belén Villar tiene 22 años que es oriunda de Berazategui, Buenos Aires. Es estudiante de programación neurolingüística en el aprendizaje y la educación.

“Me dicen Tora. No tanto por los cuernos, sino por la fuerza con la que me llevo todo por delante. Estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta salir a bailar, el alcohol y la compañía. Si me rozas, se pica. No sé decir que no. Era adicta al sexo, literal”, reveló Lucila. “Tuve que pasar por muchas cosas que forzaron mi carácter”, aseveró Lucila en el video de su presentación. “Afuera dejo amistades que voy a recuperar después. No tengo novio, nada. Capaz consigo uno”, le dijo la joven a Santiago del Moro.

Juan Reverdito tiene 42 años, es taxista y entró a la casa de Gran Hermano presentándose como alguien con “calle y barrio” que tuvo la dicha de ser abuelo siendo muy joven.

“La viví, la luché y la sigo luchando”, afirmó. “Tengo dos hijos y tengo un nieto de tres años, soy abuelo que es lo más hermoso que le puede pasar a alguien. Tuve un hijo a los 17 años y lo crie solo porque la mamá se borró cuando él tenía dos. Llegamos a dormir en un auto porque no teníamos dónde ir”, reveló Juan. “Sé que voy a ser el último en irme de la casa, voy a ganar”, afirmó el tachero que llega lleno de sueños a Gran Hermano.

Tomás Paul Holder ingresó a la casa de Gran Hermano advirtiendo que no pasara desapercibido y avisando que es un amante total de “la joda y las mujeres”.

El influencer de 21 años es oriundo de Rosario, Santa Fe, hace presenciay posee casi un millón de seguidores entre TikTok e Instagram. “En las redes hago un personaje medio tincho, clasista y un poco homofóbico, el típico rugbier, y hace reír a la gente”, declaró antes de entrar a la casa, y causó la furia de todos en Twitter.

Tomás se hizo viral antes de entrar a la casa con su contenido en las redes. “Me encanta verme gigante, verme todo groso. Ni loco voy a perder la cabeza por una mina, a la casa entro a jugar porque no creo en nada ni nadie que sea yo”, sostuvo Tomás. “Soy un pibe con una personalidad avasallante, no me dejo pasar por arriba. Tengo una personalidad muy fuerte y quiero entrar al programa para mostrar cómo se juega realmente a Gran Hermano“, había declarado Tomás en su casting online. “Soy querido u odiado. No tengo punto medio”, sentenció Tomás antes de entrar a Gran Hermano.

Mora Jabornisky Becerra tiene 21 años y es de Posadas, Misiones. Considera a su madrastra un ángel. Le gusta competir y solía jugar al básquet. Tiene una relación abierta con su novio.

“Cuando éramos chicos, falleció mi mamá, mi papá se pone en pareja con Cristina y, al cabo de unos años mi papá falleció y Cristina nos adoptó a mi hermano y a mí”, relató. Y sobre su vida sentimental, agregó: “Estoy en pareja con Sebastián y tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Él fue, probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego”.

Walter Santiago. Tien 60 años, es amante de los autos, las motos y la comida ha vivido en Miami, Estados Unidos. Dejó en claro su personalidad al contar que lo llaman “Alfa”.

“Nunca tuve jefes ni horarios y en la casa tampoco nadie me va a decir que tengo que hacer. Me dicen Alfa y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder y muy calentón, y soy rencoroso, tengo muy buena memoria”, precisó Walter. “El dueño de la cocina en voy a ser yo porque no quiero que coman lechuga. En la vida hice lo que quise y voy a ser el patriarca de la casa“, advirtió.

Agustín Guardis. Tiene 25 años, es de La Plata, y es analista político. Trabajaba como animador infantil pero actualmente se encuentra desempleado. Aseguró que le gustan las mujeres mayores que él. Nuestro propio Finch de American Pie.

Daniela Celis. Tiene 26 años y es de Moreno. Estaba en pareja con un hombre 20 años mayo, dijo, pero se separó antes de entrar a GH. Reveló que sufrió bullying en el colegio. “Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”.

Constanza Coti Romer o. Tiene 20 años y es de Corrientes. Estudia kinesiología. Es influencer y está en pareja. Contó que se presentó a siete concursos de belleza y ganó todos. Estuvo en Estados Unidos representando a la Argentina y ganó. “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”, señaló.

Marcos Ginocchio . Tiene 22 años, es oriundo de Salta y está en el último año de abogacía. Hace artes marciales y entrena seguido. Vive con sus padres. “Creo mucho en Dios, en la Virgen de Salta y voy todos los domingos a misa”, reveló. “No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás”, sentenció.

Romina Uhrig . Es ex Diputada Nacional y profesora de Educación Física. Ttiene 34 años y es de Moreno. Está separada y tiene tres hijas. “Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, explicó. “Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox”, agregó.

Alexis Quiroga . Tiene 29 años y es de General Cabrera, Córdoba. Es dueño de una cervecería y también trabaja en la empresa familiar de maní. Está soltero y jugó al fútbol en Ferro, pero dejó “por la joda”. “Dos o tres días sin sexo no aguanto, por eso me dicen conejo”, tiró en su presentación.

María Laura Álvarez . Tiene 40 años, nació en Córdoba, vivió en Catamarca pero ahora está en Paraná. Es peluquera canina. Tiene una hija de 9 años, y está en pareja con una mujer. “A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol, y era la pareja del entrenador. Después de eso me sacó del equipo”, contó.

Thiago Agustín Medina . Tiene 19 años y es de González Catán. Es cartonero y también trabaja en el Mercado Central “de lo que le den”. Vive con su papá y sus nueve hermanos. “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad”, reveló.

Martina Stewart Ushe r. Tiene 25 años y es de Tigre. Es profesora de Educación Física, y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. También trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol. “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”.

Julieta Poggi . Tiene 20 años y es de Devoto. Es modelo, actriz y profesora de danza. “Mi lugar en el mundo son las cámras y el escenario”, indicó. Contó que solo toma champagne. “Les advierto que no me gusta cocinar, limpiar, lavar los platos…que de eso se ocupe otro”, enfatizó.

Maximiliano Guidici tiene 35 años y es de Córdoba. Es dueño de un hostel y está divorciado y soltero. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Le gusta contar historias.

Sus pasiones son el fútbol, la playa y el calor.“Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, sentenció.