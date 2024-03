Emilia Mernes sobre los emprendedores: “No estaba al tanto de la situación”

Emilia Mernes decidió salir a aclarar las versiones que la señalan como responsable de bajar el trabajo de emprendedores que venden diferentes productos utilizando su imagen o nombre.

Ante las diferentes opiniones y el hate que recibió tras el posteo de varios emprendedores, la cantante escribió: “Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que jamás me metería con el laburo de nadie, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día”, remarcó.

Al tiempo que aclaró que no estaba al tanto de la situación y expresó: “Yo no estaba al tanto de la situación, y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto. Y estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias”, concluyó.

¿Qué pasó con Emilia Mernes?

La cantante se hizo tendencia en las redes sociales, luego de que una emprendedora compartiera un mensaje contanto que a pedido de los abogados de Emilia, ya no podía continuar con su microemprendimiento y debía dar de baja sus productos.

El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo) ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre”.

“Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender”, explicaba el anuncio.

No obstante la joven encargada de la página aclaró que no tenía ningún problema con la cantante y expresó: “Hola, chicos. Me enteré de todo el barbo de Twitter. Quiero aclarar que no quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. La mayoría de las veces de este tipo de situaciones se deben a los managers o los que manejan la imagen de X artista”, respondió ante la indignación de los usuarios.

Nueva polémica con Emilia Mernes: sus abogados quisieron demandar a una emprendedora por vender los famosos brillitos para los ojos

A la chica le pidieron que dejara de publicitar en su tienda el producto bajo el nombre “Brillitos Emilia”.

Emilia nuevamente quedó en el centro de la polémica luego de la queja de una emprendedora que vendía los famosos brillitos que usa la cantante en los ojos.

Según narró Brenda, dueña de la tienda Gigi Store, los abogados de la intérprete la quisieron demandar por utilizar el nombre “Brillitos Emilia” en uno de sus productos.

A través de unvideo en su cuenta de TokTok, contó: “Storytime de cuando el equipo de abogados de Emilia Mernes quiso demandar a Gigi Store. O sea, a mí. Para darle un poco de contexto, si ustedes googlean en los últimos días salió esta noticia de que los abogados están pidiendo a una emprendedora que hace souvenirs, recuerdos, con la imagen de diferentes artistas, en este caso también de ella, y el equipo está pidiendo que lo bajen”.

“Este es el mail que me enviaron. Dije: ‘Ay, Emilia quiere algo de Gigi Store‘. Pero no, era una intimación. Obviamente que les cambié el nombre, no se llaman más ‘brillitos Emilia’, y se venden como se vendían antes“, explicó la chica.

“No es que se venden más o menos. Fue el boom del momento. Ni siquiera ella lo inventó, porque antes lo hizo Britney Spears. A mí me encanta Emilia, pero me la re bajan estas cosas que pasan. Ellos ganan millones en sus shows, en Spotiify… No les debería molestar que un emprendimiento esté haciendo stickers o vendiendo los brillitos”, planteó la emprendedora, desilusionada por la actitud de Emilia Mernes.

Y explicó: “Aunque tenga un local, Gigi Store no deja de ser un emprendimiento que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Pensaron, quizás, que me estaba haciendo millonaria vendiendo los brillitos. Pero no, no fue el caso. Siento que la artista debe estar acompañada de la persona. Por ahí ella no está ni enterada, aunque me parece raro. Me desilusionó un poco“.

Qué pasó con Emilia Mernes

Emilia Mernes fue tendencia en los últimos días luego de que se diera a conocer en la red que sus abogados le pidieron a una emprendedora dar de baja sus productos relacionados a la cantante. Esto generó revuelo y los internautas le dijeron de todo.

Ourfreedom Store, el emprendimiento de San Miguel que vende productos de distintos artistas, recibió una advertencia y lo hicieron saber a través de las redes: “El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo) ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre”.

Asimismo otros emprendedores compartieron la misma información contando que ya no podían vender los productos que se relacionaban con la imagen o nombre de la cantante.