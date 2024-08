Emanuel López, ex íntimo amigo de Fabiola Yañez y participante de la Fiesta de Olivos, expuso información en medio del escándalo

Emanuel López, ex íntimo amigo de Fabiola Yañez y participante de la famosa Fiesta de Olivos en 2020, expuso información en medio del escándalo por la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género.

Ángel de Brito se comunicó para LAM (América TV) con este hombre, que era uno de los mejores amigos de la exprimera dama, y que su relación se rompió tras la polémica por la reunión en la Quinta de Olivos en plena pandemia por coronavirus.

“La conocí hace 23 años en un programa infantil, éramos prácticamente hermanos, nunca tuvimos un vínculo ni amoroso, era mi mejor amiga de la vida”, expresó Emanuel.

“La fiesta de Olivos fue la gota que rebalsó el vaso, soy muy agradecido de las oportunidades, pero durante mucho tiempo cuidé mi trabajo en Olivos. Renuncié porque fue insostenible toda la situación que se vivía en Olivos, el clima era muy tenso y con los meses fue empeorando, era un clima hostil permanentemente“, describió.

“El trato ya no era el correcto, trabajar en presidencia era una pesadilla. Solo Dios sabe lo que viví. Trabajé 10 meses, y meses previos a la asunción charlé con Fabiola para ver si dejaba o no mi trabajo en México”, recordó.

Respecto a la relación de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, recordó: “Hasta el momento, cuando trabajé en Olivos y mantuve relación con Fabiola, antes de su embarazo y antes de la fiesta de Olivos, no había ningún tipo de golpes ni violencia física. A pesar de que no vi ni Fabiola me contó, sí había discusiones y algunas muy fuertes“.

¿Qué pasó entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández?

Yañez denunció a Fernández por violencia de género. La exprimera dama argentina hizo la delación desde España a través de una audiencia virtual frente al juez Julián Ercolini. El magistrado dispuso medidas restrictivas para el expresidente de la Nación.

En TN, Carolina Amoroso y Sandra Borghi informaron que Fabiola Yañez “denunció a Alberto Fernández, efectivamente”.

“Ella se presentó frente al juez Ercolini y le contó toda su verdad. ¿Cuál es su verdad? La violencia física y psíquica que recibió durante el último año de mandato, sobre todo, de Alberto Fernández. Todo esto pasó mientras Alberto Fernández era Presidente”, señaló Borghi.

¿Alberto Fernández golpeó a Fabiola Yañez?

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, el expresidente Alberto Fernández vuelve a estar en el ojo judicial por chats que evidenciarían actos de presunta violencia de género sobre su pareja Fabiola Yañez.

Según reveló Clarín, las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Entre las imágenes encontradas, se incluyen fotos de la ex primera dama con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos.

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió Infobae– secuestrado por la Policía Federal en marzo,la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan queMartínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.