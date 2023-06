Elisa Carrió apuntó contra Mauricio Macri: “Está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”

En pleno debate sobre la ampliación de alianzas de Juntos por el Cambio (JxC), la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió cuestionó este domingo la postura del ex presidente Mauricio Macri en la interna al señalar que “su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio” .

Carrió lanzó como una de las pruebas de su sospechas la postulación para gobernador de Sebastián Etchevehere, hermano del ex ministro de Agricultura macrista Luis Miguel Etchevehere, como candidato en Entre Ríos por la Libertad Avanza liderada por Javier Milei.

“Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que Etchevere, es el candidato de Milei, en Entre Ríos. ¿Más pruebas?” , expresó en declaraciones al canal TN.

La interna en JxC volvió a estallar luego de surgiera, además de la posibilidad incorporar al diputado liberal José Luis Espert, la opción de ampliar la coalición hacia el peronismo con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, a la que se opone el sector duro de la alianza.

“Todos los ex presidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda: le pasó a (Carlos) Menem con (Eduardo) Duhalde, a (Raúl) Alfonsín. En la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud” , advirtió la líder de la Coalición Cívica.

“Yo lo conozco mucho y fui la que lo acompañó hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuvo a su lado fui yo”, recordó.

Asimismo, sentenció que “Mauricio le está haciendo daño a Juntos para el Cambio” y le pidió que “pare” y que “garantice” la unidad. Y al ser consultada sobre su postura en cuanto a la incorporación de Schiaretti impulsada por dirigentes como los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR), dijo que siempre estuvo a favor de la “amplitud”.

No obstante, Carrió aseguró que el espacio opositor “no se va a romper” porque “hay dos tercios” de sus integrantes que están “de acuerdo”, pero insistió en que “tiene que haber una reunión del PRO, que es el partido que llevó a Juntos por el Cambio a este desastre”.