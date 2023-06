Elías brilló en Funes en su concierto en vivo como cierre del Festival

A solas con Funes Hoy expresó, “Hace más de 20 años que estoy tocando, es un placer para mí estar nuevamente en Funes, donde he venido a tocar aun cuando no me conocía nadie, incluso en Parrillas y Restaurantes. Tengo muchos amigos acá. Es una ciudad vecina a la mía a la cuál quiero y conozco mucho.

Tengo una banda de fans que siempre me siguen, no solamente de amigos, sino de chicos jóvenes que me acompañan desde el comienzo de mi carrera y siempre que toco por están muy cerca y eso es muy lindo.

Compartir la música es siempre alegría, hoy sobre todo, porque venimos a hacer un repertorio para que la gente se divierta y baile. Incluiremos temas propios y muchos covers, de artistas que me gustan mucho y la gente los baila, Acá nos quedamos hasta que caiga el sol.

Se vienen un montón de cosas que estamos produciendo, grabé con Thiago, con Caniche, hicimos una balada con una artista peruana que está por salir, siempre trabajando para ampliar nuestro público y darle a nuestros seguidores cosas nuevas. Elías

Desde hace dos años venimos haciendo mucha música tropical para sumar al Pop con el que me identificaban, ahora solo, porque no tenía canciones tropicales.

Hacía varios meses que no venía a Funes y me encontré con una ciudad totalmente diferente, la cantidad de cosas que se hacen es impresionante, estando tan cerca de Rosario, esto es tan lindo es tranquilo, ¿no?, me parece muy positivo y lindo. Apoyamos a esta gestión que nos viene dando un lugar y eso está bueno para la ciudad, su gente y para mí es importante porque es una ciudad hermana”, cerró Elías.

En el predio se encontraba acompañando el evento el Intendente de Funes, a quién encontramos recorriéndolo con su hijo.

Roly Santacroce nos comenta, “El clima nos permitió hoy disfrutar un tiempo agradable, con todas las familias de nuestra ciudad, estoy contento, feliz, por esta nueva actividad que se suma a las que venimos desarrollando en Funes, para que la gente esté un poco mejor al disfrutar esta tarde en familia y con amigos”.