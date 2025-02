Eliana Guercio va en busca de un sueño: cuál es la carrera que empezará a cursar a partir de marzo

Eliana Guercio no para. Entre su rol como mamá de cuatro hijos, su carrera como panelista y su participación en el debate de Gran Hermano (Telefe), ahora suma un nuevo desafío: estudiar cocina profesional. Con energía y entusiasmo, la esposa de Sergio “Chiquito” Romero anunció que se inscribió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y empezará a cursar en marzo.

La noticia la dio esta mañana durante el pase entre A la Barbarossa y Ariel en su salsa, ambos programas de Telefe. Con total naturalidad, Guercio contó: “El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Si bien hay opciones online, yo quiero ir a clases presenciales”, explicó con entusiasmo.

Eliana Guercio se lanza a un nuevo desafío: estudiará cocina profesional desde marzo. (Foto: instagram/elianaguercio12)

Eliana Guercio mostró su talento para la pastelería en Bake Off Famosos y ahora busca perfeccionarse en gastronomía. (Foto: Captura Telefe)

“Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”, agregó. Al escucharla, Nancy Pazos, una de sus compañeras, comentó entre risas: “Una nueva salida laboral para Eliana”.

Su decisión también sorprendió porque ya había demostrado su talento en pastelería durante su paso por Bake Off Famosos, y ahora busca perfeccionarse en comidas dulces y saladas.

Cuando Georgina Barbarossa le preguntó cómo organizaría su apretada agenda, Guercio fue clara: “Voy a ir a la escuela los miércoles y los viernes de 10 a 14. Quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros. Eso me encanta”, confesó con humor.

Eliana, quien actualmente es panelista del debate de Gran Hermano y participa cada mañana en A la Barbarossa, deja en claro que siempre busca nuevos desafíos.

Edith Hermida se largó a llorar en vivo después de que Eliana Guercio la tratara de maltratadora

Días atrás, Edith Hermida no pudo contener las lágrimas en Bendita (El Nueve) después de escuchar las declaraciones de Eliana Guercio y Romina Scalora, quienes la señalaron por generar malestar en sus respectivos equipos de trabajo.

La polémica surgió luego de que Scalora contara en LAM (América) que dejó el ciclo de Beto Casella y su programa de radio por conflictos con Hermida. “Yo la pasé muy mal con esta mujer”, sostuvo.

Guercio se sumó a estas acusaciones y, en diálogo con A la tarde (América), enumeró algunas situaciones incómodas que vivió cuando compartió el estudio de El Club Del Moro, con su colega. Incluso, deslizó que decidió abandonar el programa para no tener que interactuar más con ella. “Para que no te desplacen lo que tenés que hacer, es hacer lo mejor, confiar en vos. No meterte con el laburo de la otra persona que está creciendo”, expuso.Edith Hermida se quebró en vivo tras las acusaciones en su contra. (Foto: Captura Canal 9)

Después de que en Bendita (El Nueve) pusieran al aire un informe que recapituló todas estas declaraciones, Beto Casella le dio la palabra a Edith para que diera su versión.

Conmovida, la panelista intentó cerrar la polémica: “Quiero dar por terminado el tema de Romina Scalora. Terminamos de hablar acá. No quiero seguir hablando”. Y, entre lágrimas, Hermida explicó cómo se sentía: “No me gusta ser el eje del conflicto. No me siento cómoda. Lo mío es otra cosa. Por eso estoy tan angustiada”.

También reconoció un error en su trato con Scalora: “Me enojé. Nunca me enojo con las cosas que pasan al aire. (…) Pude revertir y domesticar ese enojo. Era eso lo que yo le quise decir a ella. Y la verdad que estaba cómoda y podía trabajar perfectamente con ella”.

Además, defendió su conducta como compañera: “Siempre me despido de mis compañeros. A veces pasa que no me entero de que se van, como me pasó con (Ezequiel) Campa. De repente veo que no viene más y sale del grupo de panelistas, entonces le mando un audio a Campa y a Franquito (Casella)”.