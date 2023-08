El video de Pablo Alarcón trabajando a la gorra en una plaza: “Necesito ganar guita para vivir”

PABLO ALARCÓN | CAPTURA

El prestigioso actor Pablo Alarcón, habló sobre su duro presente tras ser grabado trabajando a la gorra en una plaza y aseguró: “Necesito ganar guita para vivir”.

En Socios del Espectáculo (El Trece) compartieron un video de Pablo Alarcón actuando en Plaza Francia y luego pusieron al aire la palabra del artista de 76 años, quien explicó que está sin trabajo en el teatro y, debido a la situación económica que atraviesa el país, necesita plata para llegar a fin de mes.

“Lo concreto es que, en este momento, Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, expresó Adrián Pallares.

Y Rodrigo Lussich agregó: “Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad donde sobre todo actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado y hoy, como tantos, no pueden tener“.

Qué le pasó a Pablo Alarcón

“Esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir“, manifestó Pablo Alarcón en diálogo con el cronista Walter Leiva.

“Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país. Cuando yo llegué a Buenos Aires a trabajar, llegué un lunes y un viernes estaba trabajando. Ahora eso no pasa”, siguió.

Sobre la gente que se detiene a verlo en la plaza, el artista destacó: “La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso“.

La pieza que Alarcón ha elegido para su representación callejera, es Discurso de la servidumbre voluntaria, de Étienne de la Boétie, a la que considera “un grito contra la corrupción”.

EL DEBATE QUE DISPARÓ LA SITUACIÓN DE PABLO ALARCÓN

“Sorprende un poco porque es un tipo que ha trabajado muchísimo en la televisión. Pero en este momento trabaja en una plaza, a la gorra, como tantos artistas. Momentos difíciles para la Argentina y para tantos actores”, reflexionó Adrián Pallares al ver la entrevista de su móvil con el actor.

“Fue un golpe fuerte para él la separación de Lucía Galán después de más de 10 años, y después, la pandemia, durante la cual no había trabajo, muchos se fueron comiendo los ahorros”, aportó Mariana Brey, ya que el actor hace mucho tiempo ha revelado su difícil situación económica.

Por otro lado, Nancy Duré se preguntó: “¿Qué pasa con los actores cuando llegan a grandes? Muchos no tienen trabajo ni jubilación ni contención”.

“Tiene que haber trabajo para actores de 70 años. Hoy no hay ficción y muchas de las figuras de la tele están trabajando en el teatro”, agregó Paula Varela.