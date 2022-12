El verdadero motivo del viaje de Mauro Icardi a la Argentina

Luego de los románticos días de vacaciones en las playas de Islas Maldivas, Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a distanciar geográficamente después de la rubia regresó a la Argentina.

Lo cierto es que la distancia duró poco porque el sábado Mauro Icardi arribó al país y fue directo a su reencuentro con Wanda, madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Según explicaron, el futbolistaestaría acompañando a sus nenes para que estén en el cumpleaños de su mamá, el próximo 9 de diciembre.

Mauro Icardi y sus hijos podrían tomar un vuelo hacia Buenos Aires. (Foto: Instagram / mundofamososok)

Horas antes, Wanda Nara había sido noticia cuando trascendió que el creador de la cumbia 420, L-Gante, había protagonizado una fuerte pelea en las afueras del edificio donde ella reside. A pesar de que algunos testigos del lujoso complejo aseguran haber visto al cantante, este se defendió y desmintió el hecho.

Por lo pronto, es una posibilidad que el deportista haya aprovechado sus días de descanso para hacer un viaje a la Argentina y apostar a reunir aquí a la familia. Por lo pronto, Icardi no compartió en sus redes sociales ninguna pista sobre su llegada al país.

La nostalgia de Wanda Nara en medio de todas las sospechas

Mientras se acrecientan los rumores sobre una incómoda reunión familiar en puerta, la agente futbolera se encuentra en la Argentina desde hace algunos días. Luego de su fallido intento de reconciliación con Mauro en las Islas Maldivas,ha dedicado recientemente una publicación a sus hijos Constantino, Valentino y Benedicto, producto de su anterior relación con Maxi López.

La tierna foto que Wanda Nara compartió junto a sus tres hijos mayores. (Foto: Instagram /wanda_nara)

En esta ocasión, Wanda posteó dos fotos contrapuestas: en la del lado superior, los tres chicos eran mucho más chiquitos y en la actual, se los ve más grandes para mostrar cuánto han crecido y lo feliz que se les ve juntos desde siempre.

Wanda Nara se distancia cada vez más de Mauro Icardi

Desde que Mauro Icardi decidió postear fotos privadas para probar a los escépticos que se había reconciliado con Wanda, cercanos a la pareja han dejado claro que ella se encuentra muy ofendida por ello. Una de las críticas más fuertes que el delantero ha recibido fue por parte de Maite Peñoñori, quien expresó no estar de acuerdo con el modo como él atentó contra la privacidad de su propia esposa.





“Encima, Wanda es tan cuidadosa, de todo lo que sube, cómo lo sube, de las imágenes en su Instagram, y Mauro está subiendo todas esas fotos, sin filtros, donde tal vez la pose… Horrible”, declaró Maite, visiblemente indignada.

Cuando sus compañeros le argumentaron que en parte Wanda tendría que conocer cómo es Mauro, la mediática la defendió al dejar claro que hay límites en lo que se debe mostrar y qué no. De ello se podría inferir que la madre de cinco accedió a posar y dejarse fotografiar de forma tan personal, confiando en su esposo y que estas instantáneas no serían de dominio público: la decepción al verlas publicadas fue tremenda.

Y en medio de este reencuentro, la pareja compartió en Instagram las imágenes del desayuno en familia desde la lujosa casa que comparten.

Icardi llegó proveniente Frankfurt junto a sus pequeñas Francesca e Isabella; y también con Valentino, Benedicto y Constantino, hijos que la empresaria tiene con Maxi López.

Los dos desde sus cuentas de Instagram mostraron postales el domingo a la mañana a puro sol del desayuno que compartieron junto a toda la familia.

Mates, frutas frescas y charla para arrancar el día con todo.

Tras la escandalosa información que arrojó Guido Záffora en Es por ahí al asegurar que a L-Gante le habría agarrado un “ataque de nervios total” después de que Wanda Nara le prohibiera el ingreso a su edificio, el cantante usó sus redes para hacer un tremendo descargo y desmentir tal supuesto episodio.

Mauro Icardi se convirtió en el foco de todos los medios por su separación de Wanda Nara. Y es que, el jugador llegó al país traes el gran escándalo que protagonizó con la empresaria durante los últimos días. Todo se dio cuando la hermana de Zaira confesó que no hubo reconciliación.

Y es que, mediante su cuenta de Instagram, Wanda compartió una foto en la que confesó que si bien intentó recuperar su matrimonio, no lo logró. Sin embargo, Mauro Icardi sorprendió a todos con una postal romántica a los besos con la blonda, algo que desató su furia y lo hizo saber.

Ahora bien, hace algunas horas, Mauro Icardi llegó a Argentina con los hijos de Wanda Nara y las hijas que tienen en común. Además, también viajaron con la mascota de la familia. Según reveló Ciudad Magazine, el jugador llegó al país durante la mañana. Al parecer, el deportista vino para poder recuperar su relación.

Cabe recordar que hace algunos meses, Icardi realizó un vivo en el que destrozó a Wanda: “Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar. Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

“No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos. Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, agregó.

Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal. No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos”.

Pampito contó en Mañanísima: separado de Wanda Nara: “Vino por el cumple de ella”

El arribo de Mauro Icardi a la Argentina se produjo a los pocos días de la llegada de Wanda Nara, y luego de que la madre de Francesca e Isabella Icardi afirmara que no dio resultado el intento de reconciliación con su marido, lo que tornó misterioso el motivo del viaje del delantero de Galatasaray.

“Para mí vino por Wanda, a traerle los chicos a ella“, aseguró Pampito respecto de las vacaciones que el futbolista disfruta en pleno receso de las competencias en Turquía.

Entonces, el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) recordó que el viernes 9 de diciembre Wanda festejará sus 35 años: “Son familia”.

Es que en un principio, Estefi Berardi había consultado si Mauro Icardi en realidad había venido a Buenos Aires para participar del cumpleaños de Kennys Palacios, el confidente de Wanda Nara, y con la permanente ilusión de reconquistarla.

PAMPITO HABLÓ DEL SUPUESTO ROMANCE DE WANDA NARA Y L-GANTE

De esta manera, Pampito dio por cierto el rumor de romance entre Wanda Nara y L-Gante, alimentado por el ida y vuelta que ambos protagonizaron en Red Flag, el programa Grego Rossello.“Realmente, están saliendo”, cerró el panelista.

“Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás”, escribió el músico en su cuenta de Instagram, furioso con las versiones que se escuchar en distintos programas y se reflejaron en los portales.

“Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse para ver si es verdad”, añadió, sentando su firme postura respecto a las novedades que se conocen sobre su vida privada.

Por último, L-Gante arrojó: “Para mí, son solo a los que les doy la mano y me agarran el codo. La televisión, este año, me hizo bullying. Ya van a venir”.