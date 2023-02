El último palazo musical de Shakira en pleno día de San Valentín: “Podría matar a mi ex…”. Mirá el video

SHAKIRA | CAPTURA

Shakira compartió este martes 14 de febrero, pleno San Valentín, un peculiar vídeo en el que aparece limpiando el suelo con un look infartante mientas de fondo suena Kill Bill, el éxito de SZA que está inspirado en la película de Quentin Tarantino y hace referencia a matar al ex y a su nueva pareja.

¿Qué dice la letra de la canción que cantó Shakira en San Valentín?

Vestida con una camisa de color negro a juego con un pantalón y unos tacones infinitos de aguja, y una presencia sexy, la cantante de la demoledora Bizarrap Music Sessions #53, dedicada enteramente a su ex Gerard Piqué y su novia Clara Chía (con la engañó), se grabó cantando Kill Bill, el hitazo de cantante y compositora estadounidense Solána Imani Rowe, conocida como SZA de 2023.

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea / Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo he llegado hasta aquí? / Puede que mate a mi ex, aunque aún lo amo / Prefiero estar en la cárcel que sola“, reza la tercera estrofa de la canción que lidera todos los charts.

Como era de esperarse, el posteo de Shakira causó revuelo por ser el día de San Valentín y porque la barranquillera está a full con su Liberation Era y es celebrada por eso.

Qué dice la letra de la canción de Shakira contra Gerard Piqué

Bajo el título BZRP Music Session #53, la colaboración con Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras. “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

La cantante planea vivir con sus hijos Milán (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.

La artista de Barranquilla (norte) defiende su inocencia y niega todas las acusaciones. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“, remata la cantante.