El Trece anunció el regreso de Viviana Canosa a la televisión con una promoción especial: el video

El Trece publicó una promoción especial sobre la vuelta de Viviana Canosa a la televisión, luego de desvincularse de LN+ en enero de 2024.

Viviana Canosa | Captura X: @vivicanosaok

Ángel de Brito fue quien confirmó la noticia hace unos meses. Además, ella compartió una foto a través de X donde comentó que ya había firmado el contrato, sosteniendo un sobre que dice Artear.

En el spot que compartió el canal, se puede ver el logo del programa de Viviana con una “V” de color rojo, y con una frase de ella como voz en off. “A ver… me gusta, me gusta mucho. Me encanta. Confirmadísimo, no tengo dudas… en febrero, estoy ahí”, expresó la conductora.

Viviana Canosa sobre su regreso a la televisión en El Trece. (Captura: Instagram)

Por otra parte, la conductora también replicó el mismo video y escribió: “Estoy muy feliz. Muchas gracias Adrián, Pablo, Coco y a todos los laburantes del 13. Lo voy a dar todo y más. Muchas gracias a todos ustedes, público querido. Los extrañé. Muy pronto por El Trece. Gracias!!!”.

¿Quiénes son los panelistas de Viviana Canosa en El Trece?

Si bien aún no se confirmó la fecha en la que empezará su programa, se estima que Viviana Canosa estará al aire a partir de febrero a las 14:30 con “un magazine”. De esta manera, Cuestión de Peso se correría a las 16:00 con Mario Massaccesi en la conducción.

Según Laura Ubfal en su sitio web, los panelistas que acompañarán a la conductora son: Damián Rojo (dejará A la Tarde en América TV), Mariana Brey (panelista en la última temporada de Socios del Espectáculo que fue reemplazado por Puro Show) y Gabriel Levinas (forma parte de La Mañana de Mitre).

Lucca Melpi confirmó los panelistas de Viviana Canosa en El Trece. (Captura: X)

A pesar de no mencionar la cuarta incorporación, Lucca Melpi, periodista y panelista en la primera temporada de Team Ubfal (América TV), aseguró que Nacho Otero también estará en la mesa del equipo de Viviana Canosa, a falta de la confirmación oficial.