El tenso cruce entre Luciana Salazar y Fernando Burlando

Luciana Salazar lleva varios días en una pelea mediática contra su ex pareja Martín Redrado, con quién en el verano habían iniciado una reconciliación que no logró ver la luz ya que se interrumpió antes.

El enojo de la modelo data de las inconsistencias y psicopateos por parte del economista que plantea un escenario puertas cerradas y luego públicamente hace otra cosa.

Cansada, la panelista de Polémica en el bar, decidió mostrar las pruebas que tiene y hacer diferentes descargos que le valieron una demanda de Redrado que lleva adelante su representante Fernando Burlando por acoso y hostigamiento.

En Intrusos invitaron a hablar a Burlando para contar como sigue la causa que fue presentada contra la modelo, y advirtieron que Luciana estaría mirando dicha nota para intervenir si fuera necesario.

En ese momento el letrado contó la postura de su representado, pero al momento que Salazar llamo para confrontar los dichos, Burlando fue categórico y casi no la dejó exponer su punto.

“Lo que pretende Martín Redrado es Justicia. Si tiene razón Luciana que se quede tranquila, si no deberá cumplir lo que ordene la Justicia”

“Lo que pretende Martín Redrado es Justicia. Si tiene razón Luciana que se quede tranquila, si no deberá cumplir lo que ordene la Justicia”, comenzó diciendo Burlando. Mientras que Luli decía “Quiero contestar por lo que supuestamente me van a demandar”.

Burlando, sin dejar que Luciana hablase primero, explicó: “Es objetivo lo mío. Lo puede ver Burlando o la señora que está en su casa. No me causa ningún tipo de gracia hablar con vos no siendo una profesional del derecho”. Salazar, no conforme con esto, sostuvo: “Vos estás diciendo que estoy mostrando cosas del ámbito privado cuando él también lo está haciendo. Subió chats. ¿Estoy loca o Martín Redrado no mandó chats?”.

En seguida, Luli pidió la aprobación de los presentes y tanto Adrián Pallares como Varela afirmaron haber recibido mensajes de Redrado.

“No es tan fácil la situación. Lo que hay que hacer es dejar tranquila a la gente. Él se siente afectado por una situación que está viviendo y te pone como protagonista a vos, no es acusación de nada”, respondió el abogado, a lo que Luli contestó: “Para lo que ellos es una injuria para nosotros va a ser violencia de género por todo lo que yo viví”, expresaba la modelo.

En ese momento un ofuscado Burlando explicó que la figura de Violencia de género no iba a aplicar ya que no era válida. “La violencia de género no significa que alguien te diga algo que a vos no te gusta”, dijo, y Luciana concluyó: “Yo me sentí con violencia psicológica este tiempo. Iban cambiando el discurso a medida que iban saliendo pruebas”.

Mientras los conductores intentaban frenar el entredicho por falta de tiempo, ya que esto sucedió en los minutos finales del programa.