El sentido mensaje de Lionel Messi por Año Nuevo: “El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”

Luego de haber alzado la Copa del Mundo, Messi regresó al país para festejar con sus compañeros y los más de cinco millones de argentinos que se desplegaron por las calles del país. Posteriormente, se marchó rumbo a su Rosario natal para pasar las Fiestas con su familia y amigos en Funes.

De hecho, en Navidad compartió la cena con Luis Suárez y, días más tarde, organizó una celebración para más de 200 invitados en el City Center, que contó con la presencia de Ángel Di María, Leandro Paredes, Maximiliano Rodríguez y Javier Mascherano, entre otras personas cercanas a su círculo íntimo.

En las últimas horas, Lionel Messi, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un lindo mensaje y agradecer por lo sucedido días atrás. Cabe destacar que, en este 2022, La Pulga convirtió su sueño más esperado: ser campeón con la Selección Argentina.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí“,



comenzó Lio en su publicación.